Мини-сады украсили набережную в Екатеринбурге

На набережной Екатеринбурга выросли мини-сады и зелёные зоны отдыха. Здесь проходит фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В..

На набережной Екатеринбурга выросли мини-сады и зелёные зоны отдыха. Здесь проходит фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В нём участвуют семь команд из разных городов России и Азербайджана. Тема фестиваля – «Семь поколений».

Белгородские дизайнеры создали композицию из бетонных клумб. Напечатали их на 3D-принтере. 60 тонн бетона привезли из Белгорода.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ирина Тарасова, участница фестиваля из Белгорода]:«Нам хотелось создать такое уникальное место, чтобы в центре города чувствовать себя наедине с природой. Когда заходишь сюда, в своего рода каньон, ты видишь небо, видишь растения и слышишь, как шуршат травы наверху».

Каждой команде выделили 100 квадратных метров земли, но многие вышли за эти пределы. Работали две недели. Часто шёл дождь.

[Татьяна Свяжена, участница фестиваля из Москвы]:

«Порядка пятисот с половиной – шестисот кубов мы перелопатили. Отсюда снимали, туда укладывали, трамбовали. Здесь где-то подсыпали, там снимали. И вот это всё перемещение грунтовых масс – тут у вас не грунт, а скала – вот её мы и перемещали».

Участники из Екатеринбурга построили плавучую конструкцию под названием «Ковчег». А это композиция азербайджанских дизайнеров.

[Зейтуна Онур, участница фестиваля из Баку]:

«У нас специальная планировка восточного сада. Когда вы попадаете в этот сад, вы попадаете сюда как в рай. Здесь присутствует вода, запахи роз, будут стоять скамейки, и просто можно будет сидеть, расслабляться, получать удовольствие, потому что Восток – это добрые эмоции, это красота, краски».

Организаторы фестиваля считают, что озеленение сделает любой город здоровым.

[Юлия Сорокина, организатор фестиваля]:

«Зачем нам уезжать из города, если мы можем позвать природу обратно в город, если мы можем сделать город зелёным и красивым».

Все сады останутся на набережной. Всего здесь появилось 183 дерева, 2000 кустарников и 6000 многолетних растений. Также есть инжир, оливковые деревья и гранаты. Они теплолюбивые, поэтому осенью их перенесут в питомник и заменят деревьями, приспособленными к местному климату.

Во время фестиваля проходят экскурсии и мастер-классы.

Короткая ссылка на эту страницу: