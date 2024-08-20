Мини-сады украсили набережную в Екатеринбурге

На набережной Екатеринбурга выросли мини-сады и зелёные зоны отдыха. Здесь проходит фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В..
Дата загрузки: 2024-08-21
Белгородские дизайнеры создали композицию из бетонных клумб. Напечатали их на 3D-принтере. 60 тонн бетона привезли из Белгорода.[Ирина Тарасова, участница фестиваля из Белгорода]:
«Нам хотелось создать такое уникальное место, чтобы в центре города чувствовать себя наедине с природой. Когда заходишь сюда, в своего рода каньон, ты видишь небо, видишь растения и слышишь, как шуршат травы наверху».
Каждой команде выделили 100 квадратных метров земли, но многие вышли за эти пределы. Работали две недели. Часто шёл дождь.
[Татьяна Свяжена, участница фестиваля из Москвы]:
«Порядка пятисот с половиной – шестисот кубов мы перелопатили. Отсюда снимали, туда укладывали, трамбовали. Здесь где-то подсыпали, там снимали. И вот это всё перемещение грунтовых масс – тут у вас не грунт, а скала – вот её мы и перемещали».
Участники из Екатеринбурга построили плавучую конструкцию под названием «Ковчег». А это композиция азербайджанских дизайнеров.
[Зейтуна Онур, участница фестиваля из Баку]:
«У нас специальная планировка восточного сада. Когда вы попадаете в этот сад, вы попадаете сюда как в рай. Здесь присутствует вода, запахи роз, будут стоять скамейки, и просто можно будет сидеть, расслабляться, получать удовольствие, потому что Восток – это добрые эмоции, это красота, краски».
Организаторы фестиваля считают, что озеленение сделает любой город здоровым.
[Юлия Сорокина, организатор фестиваля]:
«Зачем нам уезжать из города, если мы можем позвать природу обратно в город, если мы можем сделать город зелёным и красивым».
Все сады останутся на набережной. Всего здесь появилось 183 дерева, 2000 кустарников и 6000 многолетних растений. Также есть инжир, оливковые деревья и гранаты. Они теплолюбивые, поэтому осенью их перенесут в питомник и заменят деревьями, приспособленными к местному климату.
Во время фестиваля проходят экскурсии и мастер-классы.
Короткая ссылка на эту страницу: