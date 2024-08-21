Высокие женщины Австралии объединяются, чтобы стать увереннее в себе

Рост австралийской нетболистки Люси – 190 сантиметров. В своей команде она играет важную роль – защищает..
Дата загрузки: 2024-08-21
[Люси Остин, спортсменка]:
«Мне потребовалось много времени, чтобы научиться любить свой рост. Думаю, благодаря нетболу я поняла, что это просто помогает мне преуспевать и использовать рост как силу. Это помогает мне и за пределами площадки».
Высоким женщинам труднее найти красивую стильную одежду. Дизайнер Пенни Миног создала модный бренд именно для таких клиенток.
[Пенни Миног, модельер]:
«Я, на самом деле, меняю жизнь. Каждый раз это захватывающе. Ко мне приходят 15-летние девочки, и потом они впервые могут пойти в модной одежде в школу. В обычных магазинах она им просто не подходит».
Модельер также создала страницу в соцсети, где высокие женщины выкладывают свои фото и вдохновляют других делать то же самое.
Но вот, например, у бывшей модели Шакиры нет комплексов из-за роста.
[Шакира Онвука, бывшая модель]:
«Мне приходится часто выступать перед публикой. Иногда нужно командовать залом, и высокий рост, и правда, помогает».
Впрочем, оценить преимущества своего роста Шакире тоже помогла работа.
[Шакира Онвука, бывшая модель]:
«Когда я начинала работать моделью, вокруг было много девушек ростом 190 сантиметров. Это изменило моё представление о себе. Я увидела свою красоту».
Средний рост женщин в Австралии – 162 сантиметра. Но высоких становится всё больше.
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