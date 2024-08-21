В аэропорту Мадейры застряли десятки туристов

Из аэропорта португальского острова Мадейра в Фуншале уже несколько дней не могут улететь десятки туристов. В..

Из аэропорта португальского острова Мадейра в Фуншале уже несколько дней не могут улететь десятки туристов.

В выходные их рейсы отменили из-за сильного ветра. При этом на южном побережье атлантического острова бушует лесной пожар.

[туристка]:

«Не у всех есть деньги на большой отель и удобства, где можно нормально поспать. Здесь застряли люди всех возрастов, у некоторых различные заболевания. Пожалуйста, помогите нам как-то выбраться отсюда».

Эта группа туристов должна была вылететь в Гран-Канарию ещё в субботу.

[туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы всё ещё ждём, когда с нами свяжутся. Нет электронной почты, нет абсолютно никаких контактов, куда можно было бы обратиться. Что нам делать? Мы не мылись четыре дня, у нас вообще ничего нет. Мы находимся в очень маленьком аэропорту без каких-либо удобств».

Оператор Международного аэропорта имени Криштиану Роналду подтвердил, что в последние несколько дней были задержки и отмены рейсов, что повлияло на пассажиров. При этом многие туристы всё же смогли вылететь с Мадейры. Как сообщают португальские СМИ, теперь аэропорт работает на полную мощность, чтобы отправить всех людей домой.

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