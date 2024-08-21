Большая панда в берлинском зоопарке скоро должна родить близнецов

Большая панда Мэн Мэн вскоре снова окажется в центре внимания. Обитательница Берлинского зоопарка в конце августа должна родить потомство, а точнее – близнецов. Они должны появиться на свет в результате искусственного оплодотворения.

11-летняя панда прибыла в зоопарк вместе с самцом Цзяо Цином в 2017 году. Однако, чтобы она забеременела, потребовалась команда ветеринаров, а также два эксперта из Китая.

Теперь работники Берлинского зоопарка пытаются сделать жизнь Мэн Мэн максимально комфортной.

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[Флориан Сикс, смотритель]:

«Мы стараемся дать ей максимум возможностей для отдыха. Сейчас ей нужно много сна. При этом она почти не ест. Мы просто наблюдаем, на какой стадии она находится. Сегодня она ела немного лучше».

Мэн Мэн уже приводила на свет потомство. В 2019 году она родила близнецов Пита и Пола. В декабре прошлого года их отправили в Китай, чтобы они стали частью национальной программы разведения. А из Китая для Мэн Мэн передали любимое угощение – свежие побеги бамбука.

[Флориан Сикс, смотритель]:«Но вы можете себе представить, что летать за этими бамбуковыми побегами в Китай не совсем рентабельно. Однако Мэн Мэн их любит, поэтому мы купили их в большом количестве. И она всё съела».

Как пройдут роды в этот раз, пока неизвестно. УЗИ не показало, какого пола близнецы и здоровы ли они.

[Флориан Сикс, смотритель]:«Пока всё, что мы можем делать, это надеяться. Перед родами панда, скорее всего, уйдёт в место, которое мы называем родильным боксом. Оно более закрыто, и там ей немного комфортнее. Вероятно, именно там она родит детёнышей».

Китай предоставляет больших панд в рамках так называемой «панда-дипломатии». Однако не бесплатно. За каждое животное платят по миллиону долларов в год. Все родившиеся детёныши считаются собственностью КНР.

Сегодня около 1800 панд живут в дикой природе в Китае. Также несколько сотен – в неволе по всему миру.

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