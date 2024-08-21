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Исторический госпиталь в Каире отреставрировали и открыли для публики

Исторический госпиталь в Каире отреставрировали и открыли для публики

Этот древний бимаристан, или госпиталь, в Каире построили более 600 лет назад. Долгое время он стоял..

Дата загрузки: 2024-08-22

Исторический госпиталь в Каире отреставрировали и открыли для публики
Этот древний бимаристан, или госпиталь, в Каире построили более 600 лет назад. Долгое время он стоял полуразрушенным. Но недавно завершилась его масштабная реставрация.

Бимаристан аль-Муайяда Шайха считается одним из старейших исторических памятников Каира. Его построили при мамлюкском султане в 1418-20 годах.

Реставрацию проводили при партнёрстве Министерства туризма и древностей Египта и Агентства США по международному развитию.

Бимаристан находится недалеко от Каирской цитадели – ещё одной важнейшей достопримечательности города. На церемонию открытия прибыли высокопоставленные чиновники из обеих стран.

Глава Высшего управления по делам древностей Египта сказал, что реставрация бимаристана – часть более широкой инициативы, которая охватывает более восьми исторических зданий.

Их хотят использовать в качестве культурных центров, поощряя местные общины знакомиться с их наследием и сохранять их.

[Мохамед Исмаил, глава Высшего управления древностей Египта]:
«Мы работаем над новой идеей, которая заключается в интеграции гражданского общества. Мы побуждаем людей сохранять памятники и восстанавливать их».

Посол США в Египте подчеркнула, что за последние 30 лет правительство США инвестировало в сохранение культурного наследия Египта более 140 миллионов долларов.

[Херро Мустафа Гарг, посол США в Египте]:
«Эти замечательные объекты – не просто исторические сокровища, но и активы для устойчивого экономического развития Египта».

При этом замминистра туризма Египта отметила, что восемь отреставрированных объектов откроют для инвестиций. В них будут проводить развлекательные, художественные и культурные мероприятия.
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