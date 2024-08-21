Горящие туры снова пользуются спросом в Европе

Любители солнца, пляжей и моря в Европе снова берут на вооружение горящие туры и отдых по..
Дата загрузки: 2024-08-22
Среди других причин называют рост стоимости жизни, а также сбои из-за забастовок.
Всё это повышает привлекательность отдыха с фиксированной ценой без неожиданных дополнительных расходов и с процедурой быстрого возмещения средств, если что-то пойдёт не так.
В последние годы всё больше путешественников отказывались от однообразного сидения в отелях и составляли собственные маршруты. Однако теперь стали чаще покупать готовые пакеты.
Эта путешественница из Ирландии говорит, что выбирала недельный отдых для семьи по цене и удобствам в отеле.[Норин Кэнон, путешественница из Ирландии]:
«Мы выбрали этот пакет, потому что это был хороший отель и действительно выгодное предложение».
Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Греция, Италия и Испания.
При этом готовые туры, которые не предполагают большой гибкости, составляют около половины пакетов, забронированных за последний год.
Примечательно, что раньше пакетные туры бронировали в основном европейцы в возрасте 65 и старше. Теперь же растёт процент туристов до 35 лет.
Туристические компании также стали предлагать больше вариантов. Например, они позволяют бронировать билеты у другой авиакомпании или корректировать время поездки.
Ожидается, что в этом году расходы на пакетные туры в Европе достигнут 117 миллиардов долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. А в следующем году, как ожидается, они станут ещё популярнее.
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