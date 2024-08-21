fb pixel
Телеканал NTD

Горящие туры снова пользуются спросом в Европе

Горящие туры снова пользуются спросом в Европе

Любители солнца, пляжей и моря в Европе снова берут на вооружение горящие туры и отдых по..

Дата загрузки: 2024-08-22

Горящие туры снова пользуются спросом в Европе
Любители солнца, пляжей и моря в Европе снова берут на вооружение горящие туры и отдых по системе «всё включено». Растущие цены на отели и авиабилеты возрождают спрос на пакеты, которые в последнее время выходили из моды.

Среди других причин называют рост стоимости жизни, а также сбои из-за забастовок.

Всё это повышает привлекательность отдыха с фиксированной ценой без неожиданных дополнительных расходов и с процедурой быстрого возмещения средств, если что-то пойдёт не так.

В последние годы всё больше путешественников отказывались от однообразного сидения в отелях и составляли собственные маршруты. Однако теперь стали чаще покупать готовые пакеты.

Эта путешественница из Ирландии говорит, что выбирала недельный отдых для семьи по цене и удобствам в отеле.

[Норин Кэнон, путешественница из Ирландии]:
«Мы выбрали этот пакет, потому что это был хороший отель и действительно выгодное предложение».

Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Греция, Италия и Испания.

При этом готовые туры, которые не предполагают большой гибкости, составляют около половины пакетов, забронированных за последний год.

Примечательно, что раньше пакетные туры бронировали в основном европейцы в возрасте 65 и старше. Теперь же растёт процент туристов до 35 лет.

Туристические компании также стали предлагать больше вариантов. Например, они позволяют бронировать билеты у другой авиакомпании или корректировать время поездки.

Ожидается, что в этом году расходы на пакетные туры в Европе достигнут 117 миллиардов долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. А в следующем году, как ожидается, они станут ещё популярнее.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...