Роскошные, супербыстрые и высокотехнологичные – эти гиперкары созданы для любителей скорости и комфорта. Новинки люксового автопрома..

Родстер Бэтмена и самый мощный электрокар: премьеры на мотор-шоу в Калифорнии

Роскошные, супербыстрые и высокотехнологичные – эти гиперкары созданы для любителей скорости и комфорта. Новинки люксового автопрома представляют на мотор-шоу The Quail в калифорнийском городке Кармел.

Молодой бренд Automobili Pininfarina привносит в мероприятие нотку лирики. Его новый родстер B95 Gotham вдохновлён миром Бэтмена. Цена гиперкара – почти пять миллионов долларов.

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[Дэйв Амантеа, дизайнер компании Automobili Pininfarina]:«Automobili Pininfarina – официальный бренд, представляющий мистера Брюса Уэйна и его альтер эго Бэтмена. За 85 лет Warner Bros раньше ни разу не давала прав на это. Нас вдохновил фильм «Тёмный рыцарь», и мы в него влюбились».

Калифорнийская компания Czinger Vehicles начала продажи своего необычного гиперкара. Он спроектирован искусственным интеллектом. Детали кузова напечатаны на 3D-принтере. Силовой агрегат – гибридный. Выдаёт 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость – 430 километров в час.

[Дэвид О’Коннелл, дизайнер компании Czinger Vehicles]:«Стартовая цена – примерно 2,4 (миллиона долларов). Она вполне разумна для рынка гиперкаров и для автомобиля с такими характеристиками».

Хорватский бренд Rimac удивляет публику новым гиперкаром Nevera R. Разгон до сотни занимает 1,81 секунды. Максимальная скорость на гоночном треке – 412 километров в час.

[Мате Римац, директор компании Rimac]:

«Это новое поколение нашего автомобиля. Он стал самым мощным электрокаром и самым мощным серийным автомобилем, который в целом выдаёт 2100 лошадиных сил».

Maserati представляет гоночное купе GT2 Stradale. Оно создано на базе успешного спорткара MC20.

[Клаус Буссе, дизайнер компании Maserati]:

«Каждая деталь, которую вы видите, связана с производительностью. Мы увеличили прижимную силу на 360 килограммов, увеличили мощность двигателя и установили более мощную тормозную систему».

В целом на выставку привезли 19 новинок. Мотор-шоу прошло в рамках Недели автомобилей в Монтерее. Это выставка с ограниченным числом зрителей.

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