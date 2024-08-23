Природотерапия: как парк помогает пациентам психиатрической клиники

Ещё недавно это были дикие и неухоженные заросли деревьев и кустарников. А сейчас здесь с удовольствием..

Ещё недавно это были дикие и неухоженные заросли деревьев и кустарников. А сейчас здесь с удовольствием гуляют пациенты детской психиатрической клиники, которая находится в Бирмингеме в Англии. Запущенный парк окультурили, что обошлось в 300 000 фунтов стерлингов. Теперь здесь повсюду дорожки, скамейки и клумбы.

Зезе Сохавон – бывшая пациентка. Лечение закончилось пять лет назад. Говорит, что ей как раз не хватало возможности побыть наедине с природой. Это умиротворяет и помогает разобраться в мыслях.

[Зезе Сохавон, бывшая пациентка клиники]:

«У меня был психоз. Из-за этого я не понимала, что реально, а что нет. <…> И один врач сказал, что, если мне покажется, что я ненастоящая, то надо выйди на природу, снять обувь, почувствовать стопами землю и листья и сосредоточься на своих ощущениях. Это позволит понять, что я настоящая».

Девушка также вспоминает, как трудно находиться в палате с новыми пациентами. У них бывали истерики, а скрыться было некуда. Прогулка в парке могла бы помочь успокоиться.

[Зезе Сохавон, бывшая пациентка клиники]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Было бы неплохо иметь такое место, как это, где можно просто побыть на природе. Это словно другой мир, совершенно иной. Здесь не как в помещении – это открытое пространство. Даже не слышно шума, доносящегося из здания. А если зайти подальше в парк, то и здания не увидишь».

В парке гуляют и посетители, которые навещают пациентов. На природе им легче и приятнее общаться, поскольку обстановка не больничная. Приходят сюда отдохнуть и медики, ведь работа у них непростая.

[Дэн О’Мара, заведующий отделением медсестёр]:

«Парк очень важен. Раньше здесь были просто зелёные заросли. Из окна смотрелось неплохо, но такое большое пространство никто не использовал».

По данным Управления национальной статистики, в Великобритании по сравнению с 2020 годом людей, которые выбираются на прогулку в лес или парк, стало на миллион меньше. При этом некоторые эксперты отмечают, что британская служба здравоохранения может экономить 625 миллионов фунтов стерлингов в год, если люди станут больше времени проводить на природе.

Деньги на обустройство парка в Бирмингеме выделили благотворительные организации. В работе участвовали более 400 волонтёров. Они помогли высадить 600 роз и 60 яблонь и груш.

Благотворительные фонды выделили ещё более миллиона фунтов стерлингов на подобные проекты в разных городах Великобритании, включая Лондон, Лидс и Бристоль.

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