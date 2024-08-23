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Природотерапия: как парк помогает пациентам психиатрической клиники

Природотерапия: как парк помогает пациентам психиатрической клиники

Ещё недавно это были дикие и неухоженные заросли деревьев и кустарников. А сейчас здесь с удовольствием..

Дата загрузки: 2024-08-23

Природотерапия: как парк помогает пациентам психиатрической клиники
Ещё недавно это были дикие и неухоженные заросли деревьев и кустарников. А сейчас здесь с удовольствием гуляют пациенты детской психиатрической клиники, которая находится в Бирмингеме в Англии. Запущенный парк окультурили, что обошлось в 300 000 фунтов стерлингов. Теперь здесь повсюду дорожки, скамейки и клумбы.

Зезе Сохавон – бывшая пациентка. Лечение закончилось пять лет назад. Говорит, что ей как раз не хватало возможности побыть наедине с природой. Это умиротворяет и помогает разобраться в мыслях.

[Зезе Сохавон, бывшая пациентка клиники]:
«У меня был психоз. Из-за этого я не понимала, что реально, а что нет. <…> И один врач сказал, что, если мне покажется, что я ненастоящая, то надо выйди на природу, снять обувь, почувствовать стопами землю и листья и сосредоточься на своих ощущениях. Это позволит понять, что я настоящая».

Девушка также вспоминает, как трудно находиться в палате с новыми пациентами. У них бывали истерики, а скрыться было некуда. Прогулка в парке могла бы помочь успокоиться.

[Зезе Сохавон, бывшая пациентка клиники]:

«Было бы неплохо иметь такое место, как это, где можно просто побыть на природе. Это словно другой мир, совершенно иной. Здесь не как в помещении – это открытое пространство. Даже не слышно шума, доносящегося из здания. А если зайти подальше в парк, то и здания не увидишь».

В парке гуляют и посетители, которые навещают пациентов. На природе им легче и приятнее общаться, поскольку обстановка не больничная. Приходят сюда отдохнуть и медики, ведь работа у них непростая.

[Дэн О’Мара, заведующий отделением медсестёр]:
«Парк очень важен. Раньше здесь были просто зелёные заросли. Из окна смотрелось неплохо, но такое большое пространство никто не использовал».

По данным Управления национальной статистики, в Великобритании по сравнению с 2020 годом людей, которые выбираются на прогулку в лес или парк, стало на миллион меньше. При этом некоторые эксперты отмечают, что британская служба здравоохранения может экономить 625 миллионов фунтов стерлингов в год, если люди станут больше времени проводить на природе.

Деньги на обустройство парка в Бирмингеме выделили благотворительные организации. В работе участвовали более 400 волонтёров. Они помогли высадить 600 роз и 60 яблонь и груш.

Благотворительные фонды выделили ещё более миллиона фунтов стерлингов на подобные проекты в разных городах Великобритании, включая Лондон, Лидс и Бристоль.
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