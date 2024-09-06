Исцеление ядом: житель Ирака использует пчёл, чтобы лечить больных

Пчеловод и квалифицированный апитерапевт Мустафа лечит пациентов нетрадиционными методами – пчелиным ядом. Он живёт в иракском городе Мосул. Говорит, что здесь на нетрадиционную медицину всё больше спроса, и пациенты постепенно отказываются от современных лекарств. [Мустафа Канаан, пчеловод]:«Это лечение даёт замечательные результаты при самых сложных и хронических болезнях, которые трудно поддаются лечению. Это ревматические, иммунные и респираторные заболевания, проблемы с носом, ухом и горлом, а также проблемы со зрением, связанные с катарактой, дальнозоркостью и близорукостью».

Мустафа организовал пасеку и стал апитерапевтом в 1997 году. Сначала лечил бесплатно, теперь берёт символическую плату в 1000 иракских динаров за сеанс. Это около 75 центов.

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Пациенты говорят, что такой метод действительно помогает.

[Кассем Аббас, пациент]:«Я страдаю от боли в пятом и шестом позвонках, которая отдаёт в руки. Но сейчас всё очень хорошо. Раньше я не мог спать по ночам. Я посещал врачей-специалистов в Дахуке и Мосуле, но они мне не помогли. Здесь мне очень комфортно, и, даст Бог, я приду на ещё один сеанс. Надеюсь, я выздоровлю».

Такой вид лечения уходит корнями в древнюю историю человечества. О нём тысячелетиями знали в Древней Греции, Египте и Китае.

[Мустафа Канаан, пчеловод]:«Укусы пчёл считаются альтернативным лечением. Но пациент может продолжать использовать оба метода, то есть принимать обычные лекарства, но также применять укусы пчёл».

Впрочем, современная медицина утверждает, что пока есть мало научных доказательств того, что укусы пчёл полезны при многих заболеваниях.

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