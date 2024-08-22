«Сельскую Олимпиаду» организовали в боснийском городе

Пока в Париже проходили Олимпиада и Паралимпиада, в боснийском городе Невесинье организовали свои спортивные состязания. Они..

Пока в Париже проходили Олимпиада и Паралимпиада, в боснийском городе Невесинье организовали свои спортивные состязания. Они называются деревенскими играми. Проходят ежегодно. И пусть они не столь гламурны, но спортивного духа командам не занимать.

Вместо 100-метрового спринта тут проходит бег в мешках, а вместо прыжков с шестом участники взбираются на огромный шест с флагом наверху.

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[Драгомир Граховац, член организационного комитета]:«Пятьдесят соревнований в 20 различных видах спорта, 1300 участников из восьми стран. Мы также сохранили традицию проводить все спортивные игровые состязания за один день. Это самая главная изюминка мероприятия. Так же, как было почти полтора века назад».

В целом Олимпиада в Невесинье длится две недели. И хотя в этот период проходят состязания в более традиционных видах спорта, любимыми среди публики остаются более зрелищные забавы: перетягивание каната и борьба на бревне.

Александр стал победителем в прыжках в высоту.

[Александр Крайсник, победитель в прыжках в высоту]:«Мы сохраняем традиции. В последние годы в соревнованиях принимает участие довольно много людей».

Мероприятие проходит на широком поле за городом. А зародились Игры ещё в XIX столетии как простая конная гонка.

Со временем организаторы добавили другие спортивные дисциплины, отражающие сельский образ жизни. Сегодня же это не просто соревнования, а две недели концертов, выставок и ярмарок.

[Миленко Авдалович, мэр Невесинье]:«Теперь у нас более 30 различных дисциплин и соревнований, которые проводятся в течение двух недель на разных спортивных площадках, таких как футбольные и баскетбольные площадки и стрельбища».

В этот период в город приезжают жители со всех Балкан и из других стран Европы.

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