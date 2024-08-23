Из-за засухи Сицилия может лишиться редкой породы коз Гиргентана

Яркое солнце, сияющее над иссушенными холмами Сан-Катальдо на Сицилии, вызывает отчаяние у местного козовода Луки Каммараты...
Дата загрузки: 2024-08-23
«На пастбищах ничего нет. В этом году на земле ничего не выросло. Животные гуляют, едят то, что находят, а затем мы пытаемся дополнить их рацион водой и кормом».
Лука разводит коз редкой местной породы Гиргентана. Говорит, что вскоре на Сицилии их может не остаться.[Лука Каммарата, скотовод]:
«Если мы не сможем удовлетворить потребность животных хотя бы в воде, придётся отправить их на убой. Другого пути нет. Мы не можем отдать их фермерам в других регионах, потому что рынка для живых животных нет. Им суждено отправиться на бойню».
Нехватка воды сильно ударила по центральным районам Сицилии, таким как Сан-Катальдо. Водохранилища пересыхают. На фоне этого сицилийские власти стали нормировать воду в крупных городах даже для бытовых нужд.[Лука Каммарата, скотовод]:
«Если не собирать каждую каплю воды, падающую с неба, Сицилия превратится в пустыню. Нам нужны плотины, колодцы, озёра и всё, что можно установить для сбора воды».
Стоимость потребления воды для фермера удвоилась. Ему приходится полагаться на автоцистерну Управления лесного хозяйства карабинеров, которая приезжает каждые 15 дней.[Лука Каммарата, скотовод]:
«Земля сухая, водосборники, которые мы выкопали на пастбищах, полностью высохли».
Работники управления отмечают, что ситуация в некоторых районах катастрофическая.[Алессандро Панцарелла, сотрудник лесного хозяйства]:
«Проблема в том, что при наличии только одной автоцистерны на всю провинцию становится невозможным удовлетворить потребности всех фермеров».
Сицилия месяцами страдает от нехватки осадков. Итальянское правительство объявило в регионе чрезвычайное положение. Так, в 2021 году на острове был побит температурный рекорд Европы. Воздух там прогрелся до 48,8 градуса по Цельсию.
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