Из-за засухи Сицилия может лишиться редкой породы коз Гиргентана

Яркое солнце, сияющее над иссушенными холмами Сан-Катальдо на Сицилии, вызывает отчаяние у местного козовода Луки Каммараты...

Яркое солнце, сияющее над иссушенными холмами Сан-Катальдо на Сицилии, вызывает отчаяние у местного козовода Луки Каммараты. Он пытается найти для своего стада хоть немного растительности. [Лука Каммарата, скотовод]:«На пастбищах ничего нет. В этом году на земле ничего не выросло. Животные гуляют, едят то, что находят, а затем мы пытаемся дополнить их рацион водой и кормом».

Лука разводит коз редкой местной породы Гиргентана. Говорит, что вскоре на Сицилии их может не остаться.

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[Лука Каммарата, скотовод]:«Если мы не сможем удовлетворить потребность животных хотя бы в воде, придётся отправить их на убой. Другого пути нет. Мы не можем отдать их фермерам в других регионах, потому что рынка для живых животных нет. Им суждено отправиться на бойню».

Нехватка воды сильно ударила по центральным районам Сицилии, таким как Сан-Катальдо. Водохранилища пересыхают. На фоне этого сицилийские власти стали нормировать воду в крупных городах даже для бытовых нужд.

[Лука Каммарата, скотовод]:«Если не собирать каждую каплю воды, падающую с неба, Сицилия превратится в пустыню. Нам нужны плотины, колодцы, озёра и всё, что можно установить для сбора воды».

Стоимость потребления воды для фермера удвоилась. Ему приходится полагаться на автоцистерну Управления лесного хозяйства карабинеров, которая приезжает каждые 15 дней.

[Лука Каммарата, скотовод]:«Земля сухая, водосборники, которые мы выкопали на пастбищах, полностью высохли».

Работники управления отмечают, что ситуация в некоторых районах катастрофическая.

[Алессандро Панцарелла, сотрудник лесного хозяйства]:«Проблема в том, что при наличии только одной автоцистерны на всю провинцию становится невозможным удовлетворить потребности всех фермеров».

Сицилия месяцами страдает от нехватки осадков. Итальянское правительство объявило в регионе чрезвычайное положение. Так, в 2021 году на острове был побит температурный рекорд Европы. Воздух там прогрелся до 48,8 градуса по Цельсию.

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