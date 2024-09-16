Восемь мигрантов утонули в Ла-Манше, пытаясь добраться до Великобритании

Очередная трагедия в проливе Ла-Манш. У побережья французского департамента Па-де-Кале затонула лодка с мигрантами, которые рассчитывали доплыть до Великобритании. На борту было 59 человек. Пятьдесят одного пассажира спасли, восемь утонули. Погибшие были выходцами из Эритреи, Судана, Сирии, Египта, Ирана и Афганистана.

Трагедия произошла недалеко от городка Амблетёз, где отдыхают туристы. Для них и для местных жителей это стало новым потрясением. В начале сентября в Ла-Манше также утонули 12 мигрантов.

[туристка из Лилля]:

«Мы чувствуем беспомощность. Мы всё так же ходим на пляж. Но, если серьёзно, то думаем об этих несчастных людях и молимся за них. Кажется, в прошлый раз погибла беременная женщина. Мы плавали в море, а сами думали: «Бедная женщина». Мы здесь развлекаемся, а рядом умирают люди». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [житель Амблетёза]:

«Люди платят за переправу на 40-местных лодках. Те, кто не заплатил, прячутся, а как только лодка отплывает, они прибегают (и садятся), в итоге лодка перегружена. Это старые суда, а двигатели не справляются с таким весом, поэтому люди попадают в беду. У них есть спасательные жилеты, но не у всех».

Власти Франции и Великобритании намерены пресечь деятельность незаконных перевозчиков людей.

[Дэвид Лэмми, глава МИД Великобритании]:

«Национальное агентство по борьбе с преступностью проводит серьёзную работу, поскольку мы полны решимости остановить нелегальную перевозку людей через Ла-Манш».

Ла-Манш – один из самых загруженных судоходных путей в мире. Течения в проливе сильные, и пересекать его на небольшой лодке опасно. С начала года при попытке добраться из Франции до Великобританию погибли 46 мигрантов.

Короткая ссылка на эту страницу: