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Оманский археолог призывает раскрыть древние тайны в оазисе Шиср

Оманский археолог призывает раскрыть древние тайны в оазисе Шиср

Эти многовековые руины находятся в оазисе Шиср в Омане. Нашли их в начале 90-х. Археологи считают,..

Дата загрузки: 2024-08-23

Оманский археолог призывает раскрыть древние тайны в оазисе Шиср
Эти многовековые руины находятся в оазисе Шиср в Омане. Нашли их в начале 90-х. Археологи считают, что это, возможно, остатки древнего города Ирам. Его когда-то выстроили посреди пустыни Руб-эль-Хали – одной из самых жарких и засушливых в мире.

Уникальную находку внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но на этом всё и закончилось.

Местный археолог призывает международных специалистов продолжать исследования. Он считает, что в этих песках скрываются тайны древних цивилизаций. Через оазис Шиср проходил караванный путь.

[Мабрук Мосин, археолог]:
«На этом месте были найдены керамические изделия из Греции, Китая, Ирака и Йемена».

Сам археолог прикипел душой к этому месту. Говорит, что ему дорога каждая песчинка.

[Мабрук Мосин, археолог]:
«Мне предлагали должность директора в археологическом парке Аль-Балид и возможность получить степень доктора философии в Америке. Но я отказался, поскольку люблю эти места. Не хотел их покидать».

Археолог обещает передать свои знания тем, кто продолжит раскопки. Обещает помочь и ресурсами.
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