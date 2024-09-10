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Германия возвращает пограничный контроль на всех сухопутных границах

Германия возвращает пограничный контроль на всех сухопутных границах

Правительство Германии объявило, что временно вводит контроль на всех сухопутных границах страны в попытке справиться с..

Дата загрузки: 2024-09-10

Германия возвращает пограничный контроль на всех сухопутных границах
Правительство Германии объявило, что временно вводит контроль на всех сухопутных границах страны в попытке справиться с нелегальной миграцией и защитить население.

Проверки начнутся 16 сентября и продлятся шесть месяцев.

[Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии]:
«Я отдала этот приказ сегодня и уже проинформировала ЕС. Так мы сможем и дальше ограничивать нелегальную миграцию и защищать людей от серьёзных опасностей со стороны исламского террора и преступности. Мы делаем всё возможное, чтобы лучше защитить людей в нашей стране».

В последние годы Германия ужесточала свою позицию в вопросе нелегальных беженцев. Так, правительство пытается вернуть себе инициативу на фоне растущих рейтингов крайне правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против миграции.

Кроме того, в обществе растёт недовольство в связи с недавними смертельными атаками с ножом, в которых подозреваемыми были просители убежища.

За подобную атаку в августе, в результате которой погибло три человека, ответственность взяла группировка «Исламское государство», запрещённая в России и других странах.

При этом в начале сентября партия «Альтернатива для Германии» стала первой крайне правой со времён Второй мировой войны, которая победила на местных выборах. Это произошло в земле Тюрингия.

Сухопутная граница Германии имеет протяжённость в 3700 километров. Страна граничит с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, Францией и Швейцарией, а также Австрией, Чехией и Польшей.
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