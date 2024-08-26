Известную венесуэльскую журналистку Кармелу Лонго взяли под стражу в Каракасе. Её сына также задержали. Как сообщили..

Венесуэльцы собираются у тюрем, чтобы узнать о судьбе арестованных родственников

Известную венесуэльскую журналистку Кармелу Лонго взяли под стражу в Каракасе. Её сына также задержали. Как сообщили очевидцы, в доме Лонго провели обыск. Полиция изъяла её компьютер.

Кармела Лонго специализировалась на развлекательной и новостной тематике. За несколько дней до задержания женщина написала в соцсети, что её уволили из проправительственной газеты, где она проработала 20 лет.

По данным союза журналистов, это уже девятое задержание после спорных президентских выборов. Кроме того, государственные СМИ уволили десятки сотрудников за публикации в поддержку оппозиции в соцсетях.

Полиция также продолжает аресты тех, кого подозревают в участии в протестах.

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У здания тюрьмы в двух часах езды от Каркаса собрались родственники арестованных. Они пытаются узнать о судьбе своих близких. Многие говорят, что аресты произвели необоснованно.

[отец заключённого]:«9 мая сыну сделали операцию из-за перитонита. Он ещё восстанавливается. Ему дали полгода на реабилитацию. Скажите, как человек после операции, который не может поднять вес в 20 килограммов, может заниматься мародёрством?»

Мать ещё одного заключённого говорит, что её сына задержали, когда тот пошёл поиграть в футбол с друзьями.

[мать заключённого]:«Я требую освободить моего сына, поскольку он ни в чём невиновен. Все эти обвинения – чепуха».

Выборы прошли 28 июля. После этого Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил победителем действующего президента Николаса Мадуро. Однако оппозиция, подсчитав голоса по своим каналам, заявила об убедительной победе своего кандидата – Эдмундо Гонсалеса.

После выборов в стране начались протесты против Мадуро. А полиция начала подавление выступлений. В результате стычек 27 человек погибло, около 200 пострадало. В целом арестовали около 2400 человек.

Спорное переизбрание Мадуро на третий срок осудили главы большинства стран Латинской Америки. А лидеры многих европейских государств выразили сомнения в том, что официальные результаты выборов достоверны. Они также призвали уважать волю венесуэльского народа.

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