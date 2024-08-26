Секреты «ходячих» акул раскрывают австралийские исследователи

Это определённо не самая опасная акула. Она, скорее, одна из самых симпатичных. У неё есть пятна,..

Это определённо не самая опасная акула. Она, скорее, одна из самых симпатичных.

У неё есть пятна, и она переливается.

В этой лаборатории в австралийском Квинсленде исследователи разводят эполетных кошачьих акул.

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[Джоди Раммер, исследовательница]:

«Мы прощупаем самку, мы пощупаем её живот, чтобы узнать, есть ли у неё икра».

Этому виду для выживания практически не требуется кислород. Этих акул называют «ходячими», поскольку они передвигаются по дну с помощью плавников.

[Джоди Раммер, исследовательница]:«Их морды не выглядят очень устрашающими и кусачими. Но эти акулы очень крепкие с точки зрения того, что могут выдержать».

И это качество делает их очень интересными для изучения.

[Кармен Добшевич, исследовательница]:«Сейчас я работаю с молодняком. Им около двух-трёх месяцев».

Исследование включает инкубацию яиц акул при разных температурах и воздействие на них различных уровней кислотности.

Молодых акул также тестируют, чтобы понять, как они адаптируются к изменяющейся среде.

[Джоди Раммер, исследовательница]:«Мы знаем, что после рождения они гораздо более чувствительны к повышенным температурам. Это может поставить под угрозу их рост, метаболизм и выживание».

Эполетные акулы живут вдоль Большого Барьерного рифа колониями. При этом они мало друг с другом взаимодействуют.

У этого вида также есть особые генетические модели, которые идеально подходят для измерения меняющегося климата.

[Джоди Раммер, исследовательница]:«Мы действительно сможем выделить характеристики, необходимые для того, чтобы справляться со сложными факторами окружающей среды».

Эполетных акул также считают индикаторами здоровья Большого барьерного рифа. Учёные надеются, что их более детальное изучение поможет сохранить экосистему этого подводного богатства Австралии.

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