Австралийские работники теперь под защитой законодательства. Они могут с чистой совестью игнорировать начальников в нерабочее время...

Австралийцам официально разрешили не отвечать начальникам в свободное время

Австралийские работники теперь под защитой законодательства. Они могут с чистой совестью игнорировать начальников в нерабочее время.

В понедельник в стране вступил в силу новый закон под названием «Право на отключение». Он призван защитить личное время людей и оградить их от рабочих электронных писем и звонков.

Закон гарантирует, что в большинстве случаев сотрудников нельзя наказывать за отказ читать сообщения работодателей или на них отвечать, если их присылают в нерабочее время.

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Если руководители или компании будут настаивать, то власти могут вмешаться и даже наложить штраф в несколько тысяч долларов.

При этом закон также оставляет возможность экстренной связи, позволяя работодателям при необходимости связываться с персоналом.

Сторонников так называемого «отключения» в Австралии стало значительно больше во время пандемии COVID-19, когда многие люди превратили в офисы свои дома и квартиры.

[Рэйчел Абдельнур, жительница Сиднея]:

«Я думаю, что на самом деле очень важно, чтобы у нас были такие законы. Мы проводим так много времени в телефонах, читая электронные письма весь день. Думаю, что отключиться от этого очень сложно».

Согласно опросу, проведённому аналитическим центром Australia Institute, в 2023 году каждый австралиец в среднем отработал более 280 часов сверхурочно, не получив за это оплаты. Это время оценили примерно в 88 миллиардов долларов США.

Подобные законы, защищающие свободное время граждан, уже приняты приблизительно в 20 странах. Например, Франция утвердила аналогичный в 2017 году.

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