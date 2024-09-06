Рыбаки из северофранцузского города Булонь-сюр-Мер говорят, что были «шокированы» после того, как нашли тела потерпевших кораблекрушение..

Французские рыбаки «в шоке» после того, как нашли тела мигрантов в море

Рыбаки из северофранцузского города Булонь-сюр-Мер говорят, что были «шокированы» после того, как нашли тела потерпевших кораблекрушение мигрантов. Люди погибли во вторник, пытаясь на лодке добраться до Великобритании через Ла-Манш. Жертвами инцидента стало, по меньшей мере, 12 человек.

Рыбаки рассказали, что региональный центр морского наблюдения и спасания сообщил им о том, что недалеко от них, возможно, перевернулась лодка. Когда они прибыли, увидели на поверхности воды дрейфующие предметы.

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[Аксель Баэ, рыбак]:«Мы начали со сбора всех предметов, спасательных жилетов, личных вещей потерпевших кораблекрушение из рюкзаков, а затем мы наткнулись на безжизненные тела».[Гаэтан Байе, рыбак]:«Мы начали подбирать сумки, и по мере продвижения увидели и подобрали тела».

На место прибыло ещё одно рыболовное судно. Оно также подобрало одно тело.

[Аксель Баэ, рыбак]:«Это меня потрясло. Но больше всего меня потрясло тело 15-20-летней девушки с телефоном на шее в водонепроницаемом чехле. Когда мы вытащили её из воды, телефон звонил. И всё время, пока она была на борту, он звонил».

Государственный секретарь Франции по морским делам Эрве Бервиль посетил рыбаков, чтобы от имени правительства предложить им поддержку после травмирующего опыта.

[Эрве Бервиль, госсекретарь Франции по морским делам]:«Это не их работа, но когда вы выходите в море, то чувствуете солидарность, которая, я думаю, очень характерна для этой сферы. Я искренне поблагодарил их от имени правительства».

Капитан одного из рыболовецких судов отмечает, что никогда не сможет забыть этот опыт.

[Жан-Мари Баэ, капитан судна]:«Мы не готовы к этому. Наша работа – выходить в море и ловить рыбу. Да, мы можем кого-то спасти. Но здесь дело более серьёзное. Люди утонули».

Ла-Манш – один из самых загруженных судоходных путей в мире. При этом сильные течения делают переправу через него на лодках чрезвычайно опасной. В последнее время поступает всё больше сообщений о гибели людей в водах пролива.

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