Морское растение посидония спасают в Тунисе

Эти подводные луга образованы травянистым растением посидония. Их часто называют «лёгкими» Средиземного моря. Посидонии служат домом..

Эти подводные луга образованы травянистым растением посидония. Их часто называют «лёгкими» Средиземного моря. Посидонии служат домом для многих морских обитателей. Кроме того, они поглощают большие объёмы углерода.

Растут эти «морские травы» вдоль побережий на глубине до 30 и даже 50 метров. Но в последние годы им угрожают потепление воды, вторжение чужеродных видов и деятельность человека.

Исследователи в Тунисе решили позаботиться о сохранности уникальных морских растений.

[Рамла Булель, специалист по охране морской среды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если температура оптимальная, посидония хорошо растёт и эффективно выполняет свои функции. Однако из-за потепления океана температура воды превышает допустимые нормы, что создаёт проблемы для посидонии. Это может привести к её исчезновению».

Учёные постоянно наблюдают за подводными лугами. Там, где растения погибли, высаживают новые. Они также создали морскую плантацию площадью 1000 квадратных метров. Это экспериментальная площадка. Исследователи ищут наиболее эффективные способы выращивать посидонии.

[Ахмед Гедира, президент ассоциации Notre Grand Bleu]:

«Посидония оказывает неоценимые экологические услуги, в частности, в области регулирования климата. Она обладает способностью накапливать углерод, особенно органический, и делает это даже эффективнее, чем тропические леса Амазонки».

Есть у посидонии и другие полезные качества.

[Рамла Булель, специалист по охране морской среды]:

«Она играет важную роль и когда жива, и когда отмерла. Как и у любого морского растения, осенью её листья отмирают. Потом их прибивает к берегу, и они превращаются в субстрат. Люди иногда ошибочно называют это мусором, но эти листья защищают побережья от эрозии».

Исследовательский проект очень важен для Туниса, поскольку в стране нет специальных законов о защите морской экосистемы.

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