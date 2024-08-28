Две недели беспрерывного танго в Буэнос-Айресе завершаются финальными выступлениями. Лучшие танцевальные пары блистают мастерством на глазах..

Финал Чемпионата мира по танго прошёл в Аргентине

Две недели беспрерывного танго в Буэнос-Айресе завершаются финальными выступлениями. Лучшие танцевальные пары блистают мастерством на глазах 10 000 зрителей. А судьи выбирают победителей Чемпионата мира по танго.

В этом году рекордное число участников – 750 пар из 53 стран, включая Италию, Мексику, Южную Корею и США. Но высшие награды достались аргентинцам.

В категории «салонное танго» победили Бренно Маркес и Фатима Каракоч.

[Бренно Маркес, победитель чемпионата]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это смесь счастья и радости от достижения мечты. Невероятно». [Фатима Каракоч, победительница чемпионата]:

«Это было очень напряжённо. Я мысленно повторяла номер нашей пары, чтобы понять, объявили его или нет. Услышав наш номер, я почувствовала тепло в сердце и огромное счастье».

Победителями в категории «сценическое танго» стали Себастьян Мартинес и Айелен Морандо.

[Айелен Морандо, победительница чемпионата]:

«Мы очень счастливы. Это годы усилий, работы и надежд, а также это способность не сдаваться. Мы счастливы. Мы всегда об этом мечтали, а наши семьи и учителя нас поддерживали».

В салонном танго одновременно выступают несколько пар. Танцуют в стиле 40-х годов, которые считаются золотым веком аргентинского танго.

В сценическом танго на сцену выходит только одна пара. Танцорам предоставлена хореографическая свобода, и также они вкладывают в танец больше драматизма.

Танго зародилось в портах Аргентины и Уругвая примерно в начале XIX века. История танца уходит корнями в африканские ритмы.

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