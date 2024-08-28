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Мексика приостановила контакты с посольствами США и Канады из-за судебной реформы

Мексика приостановила контакты с посольствами США и Канады из-за судебной реформы

Правительство Мексики приостановило контакты с посольствами США и Канады в стране. Это произошло после того, как..

Дата загрузки: 2024-08-28

Мексика приостановила контакты с посольствами США и Канады из-за судебной реформы
Правительство Мексики приостановило контакты с посольствами США и Канады в стране. Это произошло после того, как послы раскритиковали планируемую судебную реформу, которая вызвала ожесточённые дебаты. Её активно продвигает уходящий с поста президент Лопес Обрадор.

[Лопес Обрадор, президент Мексики]:
«(Посольства США и Канады) вместе хотят вмешиваться в вопросы, которые касаются только мексиканцев. Наши отношения продолжатся, но, надеюсь, посольства будут относиться к нам с уважением».

Обрадор предлагает избирать путём народного голосования более 7000 судей и магистратов, включая членов Верховного суда. По мнению послов США и Канады в Мексике, такие изменения в судебной системе – риск для демократии.

Реформу на днях одобрила нижняя палата Конгресса, открыв путь к финальным дебатам. Парламент в новом составе может принять её уже в сентябре.

С протестом против реформы выступили сотни работников судебной системы. Они провели митинг у колонны Независимости в Мехико, призвав Обрадора уважать демократию.

[участница протеста]:
«Сейчас мы вышли на улицы и площади, но позже прибегнем и к другим мерам, чтобы добиться результата».

[участник протеста]:
«Мы также подадим исковые заявления в международные трибуналы, чтобы отстоять наши права и защитить карьеру и независимость судов».

Противники реформы говорят, что всенародные выборы судей положат конец карьерному росту, основанному на заслугах. Должность судей смогут получать работники с небольшим опытом. Кроме того, на выборных судей будет легче повлиять политикам или преступным группировкам, что лишит правосудие независимости и непредвзятости.
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