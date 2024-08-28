Спецпрокурор Джек Смит снова выдвинул обвинения против Трампа

Специальный прокурор Джек Смит снова выдвинул обвинения против Дональда Трампа. Из нового уголовного дела он исключил..

Специальный прокурор Джек Смит снова выдвинул обвинения против Дональда Трампа. Из нового уголовного дела он исключил положения, которые в прошлый раз отверг Верховный суд США.

Так называемое дело 6 января касается обвинений в том, что в 2020 году Дональд Трамп незаконно пытался отменить своё поражение на выборах.

Первоначальное заключение Смита потеряло силу после того, как Верховный суд страны постановил, что президент в большинстве случаев имеет иммунитет к уголовному преследованию за решения, принятые на посту.

Новый документ содержит почти те же уголовные обвинения. Из списка удалили только несколько положений. В том числе эпизоды взаимодействия Дональда Трампа с сотрудниками Министерства юстиции.

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В первом обвинительном заключении прокурор хотел вменить экс-президенту то, что он якобы пытался использовать правоохранительные полномочия ведомства для отмены своего поражения. Однако Верховный суд постановил, что взаимодействие президента с Министерством – это официальный акт, что предоставляет ему судебный иммунитет.

В новом заключении Трампа квалифицируют как кандидата в президенты, а не президента.

На своей странице в социальной сети Truth Social экс-президент написал, что новое обвинение – это «акт отчаяния» и попытка возродить «мёртвую охоту на ведьм». Он также призвал судью немедленно отклонить все обвинения.

Обе стороны вернутся в суд на слушания на следующей неделе. Это произойдёт впервые с декабря, поскольку всё это время дело было фактически заморожено.

Прокурор представил новое обвинительное заключение за три дня до окончательного срока, установленного судом для апелляции после решения Верховного суда.

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