Разноцветные воздушные змеи поднялись в небо над пляжем в Болгарии

Чистое небо и лёгкий ветерок – идеальные условия для запуска воздушного змея. Над пляжем в болгарском..
Дата загрузки: 2024-08-29
«Я дал фестивалю название «Небесные чудеса», поскольку волшебство здесь происходит постоянно: осьминоги, которые плавают в море, теперь парят в воздухе. Здесь мы можем творить необычное. Тут летают разные животные и разные персонажи, сделанные из палочек и ткани. Они всегда будут привлекать и радовать зрителей».
Зрелищности фестивалю добавляют спортивные воздушные змеи. Ими управляют с помощью двух тросов. Такие кайты ещё называют змеями-каскадёрами.[Константин Рахос, пилот и дизайнер воздушных змеев]:
«Мы управляем воздушным змеем двумя руками, поскольку в воздухе можно выполнять разные фигуры, разные манёвры. Всё очень хорошо отработано. Это не случайные движения, которые происходят из-за ветра. Пилот стоит на земле и отдаёт команды змею. Тот слушается и выполняет их».
Первый фестиваль прошёл в 2011 году. Его полное название – «Небесные чудеса – полёт с птицами». И это не случайно. Фестиваль проводят в городах на болгарском побережье, через которые проходит маршрут миграции пернатых. Эту воздушную магистраль называют «Виа Понтика». По ней птицы летят из Европы в Африку.
Организаторы мероприятия рассказывают людям о редких пернатых и объясняют, как важно защищать их от вымирания.
Следующие этапы фестиваля пройдут ещё в трёх болгарских городах – Варне, Албене и Шабле.
Короткая ссылка на эту страницу: