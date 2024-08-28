Разноцветные воздушные змеи поднялись в небо над пляжем в Болгарии

Чистое небо и лёгкий ветерок – идеальные условия для запуска воздушного змея. Над пляжем в болгарском..

Чистое небо и лёгкий ветерок – идеальные условия для запуска воздушного змея. Над пляжем в болгарском городке Приморско парят морские существа, ёж Соник и спортивные кайты. Здесь проходит один из этапов фестиваля воздушных змеев. [Юрий Георгиев, организатор фестиваля]:«Я дал фестивалю название «Небесные чудеса», поскольку волшебство здесь происходит постоянно: осьминоги, которые плавают в море, теперь парят в воздухе. Здесь мы можем творить необычное. Тут летают разные животные и разные персонажи, сделанные из палочек и ткани. Они всегда будут привлекать и радовать зрителей».

Зрелищности фестивалю добавляют спортивные воздушные змеи. Ими управляют с помощью двух тросов. Такие кайты ещё называют змеями-каскадёрами.

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[Константин Рахос, пилот и дизайнер воздушных змеев]:«Мы управляем воздушным змеем двумя руками, поскольку в воздухе можно выполнять разные фигуры, разные манёвры. Всё очень хорошо отработано. Это не случайные движения, которые происходят из-за ветра. Пилот стоит на земле и отдаёт команды змею. Тот слушается и выполняет их».

Первый фестиваль прошёл в 2011 году. Его полное название – «Небесные чудеса – полёт с птицами». И это не случайно. Фестиваль проводят в городах на болгарском побережье, через которые проходит маршрут миграции пернатых. Эту воздушную магистраль называют «Виа Понтика». По ней птицы летят из Европы в Африку.

Организаторы мероприятия рассказывают людям о редких пернатых и объясняют, как важно защищать их от вымирания.

Следующие этапы фестиваля пройдут ещё в трёх болгарских городах – Варне, Албене и Шабле.

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