Фестиваль сардины: в Гонконге представляют культуру Португалии

В Гонконге развевается множество флагов Португалии. Здесь проходит первый фестиваль сардин, посвящённый португальской культуре.

Посетители пробуют классические блюда португальской кухни, такие как жареные сардины на тосте, курица пири-пири и тарты с заварным кремом. И всё это под традиционную португальскую музыку в жанре фаду.

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[Тони Лукаш, соорганизатор фестиваля]:«Мы представляем традиционные блюда, которые готовят на таких фестивалях. Звездой, конечно, стала сардина. Но у нас также есть жареная курица пири-пири, колбаса чоризо. Есть бифана – свиной сэндвич с острым соусом. А на десерт паштел-де-ната – пирожное с заварным кремом».

Ожидается, что четырёхдневное мероприятие привлечёт более 6000 человек, включая туристов со всего региона, а также выходцев из Португалии, которые переехали в Гонконг.

[Глори Чхоу, жительница Гонконга]:«Я рада, что мы с семьёй можем прийти и ощутить атмосферу Португалии и попробовать разные уникальные блюда. Даже не покидая Гонконг, мы можем познакомиться с едой и культурой другой страны». [Лаура Скалли, жительница Гонконга]:«Португальцы отмечают множество праздников. Есть религиозные, общественные или дни рождения. Мы просто выходим на улицы, пьём, едим, слушаем хорошую музыку, приглашаем друзей и семью. Здесь в Гонконге всё проходит на прекрасной набережной с прекрасной музыкой и едой по такой низкой цене. Если это станет традицией, то это действительно будет похоже на возвращение домой».

Фестиваль сардин в Гонконге вдохновлён традиционным португальским праздником «Сантуш-Популареш». Это серия ярких и красочных уличных фестивалей, которые проходят по всей Португалии в течение июня.

В бывшей португальской колонии Макао, которая соседствует с Гонконгом, такой фестиваль проводят ежегодно.

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