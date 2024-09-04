Венгерская деревня занялась саморазвитием и привлекает молодые семьи и туристов

Венгерская деревня Папатесер становится ближе к новым технологиям и в то же время возвращается к традициям...
Дата загрузки: 2024-09-04
Венгерская деревня Папатесер становится ближе к новым технологиям и в то же время возвращается к традициям. Например, на крыше детского сада стоят солнечные панели. А это восстановленная старинная мельница.
Всё началось с того, что мэр захотел сэкономить на оплате счетов. По его распоряжению все муниципальные здания оборудовали солнечными панелями. Это позволило отказаться от газа и платного электричества.
[Бела Вольфингер, мэр]:
«Больше двух лет мы полностью отключены от газоснабжения. Поэтому, когда в последние полтора года цены на газ росли, это на нас никак не повлияло».
Некоторые жители взяли пример с деревенских властей и тоже перешли на солнечную энергию.
[Шандор Илько, предприниматель]:
«Эта 10-киловаттная система обеспечивает мою мастерскую, включая все станки, а также мой дом».
А этот местный житель владеет водяной мельницей.
[Шандор Шварц, владелец мельницы]:
«Насколько я знаю, здесь я первым взялся за реконструкцию водяной мельницы. Вскоре ещё кто-то за мной последовал. Так начался этот процесс, и мы надеемся, что он продолжится».
Такие изменения привлекают в этот район молодые семьи. За несколько лет сюда переехали 50 детей с родителями.
Теперь в деревне хотят развивать туристическую отрасль. Для этого отреставрируют 25 заброшенных водяных мельниц. Они станут и достопримечательностями, и маленькими отелями.
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