Старые базары Алеппо открылись впервые с момента начала войны

Спустя 12 лет сирийский торговец Махмуд снова вернулся в свой магазин на историческом базаре аль-Хаддадин в..

Спустя 12 лет сирийский торговец Махмуд снова вернулся в свой магазин на историческом базаре аль-Хаддадин в старом Алеппо. Это место восстановили.

Махмуд был вынужден уехать в 2012 году, когда конфликт между сирийскими правительственными войсками и вооруженными повстанцами опустошил этот район.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Махмуд Ходжа, торговец]:«Я приехал сюда в первый день после освобождения Алеппо в надежде, что вернусь и найду там свой магазин. К сожалению, я обнаружил полную разруху, 90% рынка было разрушено. Камня на камне не осталось».

Сирийское правительство вернуло контроль над старым Алеппо в 2018 году. Однако Махмуд не смог открыться, поскольку потерял все сбережения. В подобном положении оказались и другие работники старых рынков города.

[Мохамед Хоссам Або, торговец]:«Из-за войны, которая началась внезапно, мы оставили наши деньги здесь в сейфе. Однако их украли, а магазин сгорел. У нас ушло много времени (на восстановление)».

Сегодня восстановили почти все магазины на старых базарах Алеппо.

[Ахмед Киббех, чиновник Сирийского траста развития]:«В целом уже открыто 144 магазина. Это более 83%. И это превосходный показатель. План на будущее: сейчас мы ремонтируем два рынка».

При этом во время ремонтных работ учитывали тот факт, что в районе нередко случаются сильные землетрясения.

[Ахмад Гариб, консультант компании Raha]:«Любое восстановление рынков или археологических сооружений должно быть сейсмостойким, поскольку Алеппо и Сирия находятся в сейсмической зоне, и каждые 200 лет происходит страшное землетрясение».

Местные жители говорят, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.

[Ум Мохаммед, жительница Алеппо]:«Старый Алеппо вернулся, мы ходим по его улицам, по его рынкам, и владельцы магазинов говорят: «Добро пожаловать». Мы вернулись на 12-13 лет назад».

Алеппо считается одним из самых древних постоянно населённых городов мира. Предполагается, что он был заселён уже к VI тысячелетию до нашей эры.

Короткая ссылка на эту страницу: