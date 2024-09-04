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Старые базары Алеппо открылись впервые с момента начала войны

Старые базары Алеппо открылись впервые с момента начала войны

Спустя 12 лет сирийский торговец Махмуд снова вернулся в свой магазин на историческом базаре аль-Хаддадин в..

Дата загрузки: 2024-09-04

Старые базары Алеппо открылись впервые с момента начала войны
Спустя 12 лет сирийский торговец Махмуд снова вернулся в свой магазин на историческом базаре аль-Хаддадин в старом Алеппо. Это место восстановили.

Махмуд был вынужден уехать в 2012 году, когда конфликт между сирийскими правительственными войсками и вооруженными повстанцами опустошил этот район.

[Махмуд Ходжа, торговец]:
«Я приехал сюда в первый день после освобождения Алеппо в надежде, что вернусь и найду там свой магазин. К сожалению, я обнаружил полную разруху, 90% рынка было разрушено. Камня на камне не осталось».

Сирийское правительство вернуло контроль над старым Алеппо в 2018 году. Однако Махмуд не смог открыться, поскольку потерял все сбережения. В подобном положении оказались и другие работники старых рынков города.

[Мохамед Хоссам Або, торговец]:
«Из-за войны, которая началась внезапно, мы оставили наши деньги здесь в сейфе. Однако их украли, а магазин сгорел. У нас ушло много времени (на восстановление)».

Сегодня восстановили почти все магазины на старых базарах Алеппо.

[Ахмед Киббех, чиновник Сирийского траста развития]:
«В целом уже открыто 144 магазина. Это более 83%. И это превосходный показатель. План на будущее: сейчас мы ремонтируем два рынка».

При этом во время ремонтных работ учитывали тот факт, что в районе нередко случаются сильные землетрясения.

[Ахмад Гариб, консультант компании Raha]:
«Любое восстановление рынков или археологических сооружений должно быть сейсмостойким, поскольку Алеппо и Сирия находятся в сейсмической зоне, и каждые 200 лет происходит страшное землетрясение».

Местные жители говорят, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.

[Ум Мохаммед, жительница Алеппо]:
«Старый Алеппо вернулся, мы ходим по его улицам, по его рынкам, и владельцы магазинов говорят: «Добро пожаловать». Мы вернулись на 12-13 лет назад».

Алеппо считается одним из самых древних постоянно населённых городов мира. Предполагается, что он был заселён уже к VI тысячелетию до нашей эры.
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