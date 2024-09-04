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Дождя нет: жители Амазонии страдают из-за засухи

Дождя нет: жители Амазонии страдают из-за засухи

Река Амазонка быстро мелеет из-за рекордной засухи в прошлом году и недостатка осадков в этом. Всё..

Дата загрузки: 2024-09-04

Дождя нет: жители Амазонии страдают из-за засухи
Река Амазонка быстро мелеет из-за рекордной засухи в прошлом году и недостатка осадков в этом. Всё это затрудняет навигацию барж, которые перевозят зерно, и отрезает от остального мира общины, зависящие от речного транспорта.

Бразильская геологическая служба предупредила, что уровень воды во всех реках бассейна Амазонки падает с июня. Ожидается, что он опустится ниже своего исторического минимума.

В Манаусе глубина реки Рио-Негро составляет 21 метр. В 2023 году было 24 метра. Многие компании теперь призывают проводить дноуглубительные работы, чтобы избежать прошлогодних перебоев в транспортировке.

Плавучие дома, которые раньше стояли на реке, теперь находятся на суше, а рыбаки с трудом зарабатывают на жизнь.

[рыбак]:
«Когда здесь сухо, все страдают. Мы страдаем! Мы боимся, что засуха будет как в прошлом году. Из-за неё всё поросло травой, и мы ничего больше не могли здесь сделать!»

[рыбак]:
«Всё быстро пересыхает, слишком быстро! Этот сезон для нас очень тяжёлый, мы живём далеко, и ловить рыбу очень сложно. Нам приходится оставлять каноэ у охранника и платить за это».

Ожидалось, что во второй половине года будет больше дождей благодаря феномену Ла-Нинья, который охлаждает воды Тихого океана вблизи экватора. Обычно он приносит больше влаги на север Бразилии, а сухую погоду — на юг.

Однако в этом году воды Тихого океана не охладились. Это в сочетании с отсутствием дождей в 2023 году привело к катастрофической ситуации в Амазонии.
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