Дождя нет: жители Амазонии страдают из-за засухи

Река Амазонка быстро мелеет из-за рекордной засухи в прошлом году и недостатка осадков в этом. Всё..

Река Амазонка быстро мелеет из-за рекордной засухи в прошлом году и недостатка осадков в этом. Всё это затрудняет навигацию барж, которые перевозят зерно, и отрезает от остального мира общины, зависящие от речного транспорта.

Бразильская геологическая служба предупредила, что уровень воды во всех реках бассейна Амазонки падает с июня. Ожидается, что он опустится ниже своего исторического минимума.

В Манаусе глубина реки Рио-Негро составляет 21 метр. В 2023 году было 24 метра. Многие компании теперь призывают проводить дноуглубительные работы, чтобы избежать прошлогодних перебоев в транспортировке.

Плавучие дома, которые раньше стояли на реке, теперь находятся на суше, а рыбаки с трудом зарабатывают на жизнь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[рыбак]:«Когда здесь сухо, все страдают. Мы страдаем! Мы боимся, что засуха будет как в прошлом году. Из-за неё всё поросло травой, и мы ничего больше не могли здесь сделать!» [рыбак]:«Всё быстро пересыхает, слишком быстро! Этот сезон для нас очень тяжёлый, мы живём далеко, и ловить рыбу очень сложно. Нам приходится оставлять каноэ у охранника и платить за это».

Ожидалось, что во второй половине года будет больше дождей благодаря феномену Ла-Нинья, который охлаждает воды Тихого океана вблизи экватора. Обычно он приносит больше влаги на север Бразилии, а сухую погоду — на юг.

Однако в этом году воды Тихого океана не охладились. Это в сочетании с отсутствием дождей в 2023 году привело к катастрофической ситуации в Амазонии.

Короткая ссылка на эту страницу: