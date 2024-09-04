129 человек погибли при попытке бежать из крупнейшей тюрьмы ДР Конго

Не менее 129 человек погибло при попытке побега из крупнейшей тюрьмы ДР Конго в столице страны..

Не менее 129 человек погибло при попытке побега из крупнейшей тюрьмы ДР Конго в столице страны – городе Киншаса. Инцидент произошёл рано утром в понедельник.

По словам министра внутренних дел, во время побега тюрьме был нанесён значительный материальный ущерб. Кроме того, утром во вторник в административном здании учреждения, включая продовольственные склады и больницу, вспыхнул пожар.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Жакмен Шабани Луку, министр внутренних дел ДР Конго]:«Предварительное число жертв – 129 человек. 24 человека застрелили после предупреждения. Остальные погибли от давки и удушья, а некоторые женщины были изнасилованы. Комиссия также выявила 59 раненых».

Ранее в июле тюрьма «Макала» освободила 420 заключенных, пытаясь сократить переполненность.

Это крупнейшая и самая переполненная тюрьма в Конго. Её построили в 1957 году для размещения 1500 заключенных. При этом в июле этого года в ней, по словам активистов, содержалось около 15 000 человек. Причём подавляющее большинство находилось в предварительном заключении.

Многие жаловались на ужасные условия содержания.

[заключённый]:«Я нахожусь здесь под стражей уже год, без суда и следствия. Условия очень тяжёлые. Заключённые умирают каждый день. Люди здесь страдают так, что сложно вообразить. Нас кормят очень плохо».

Отметим, что, по словам тюремных чиновников, во время смертоносной попытки побега ни одному из заключённых не удалось скрыться.

Короткая ссылка на эту страницу: