Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили во взяточничестве

Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции. Как заявила федеральная прокуратура, он принял взяток на сумму 100 тысяч..

Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции. Как заявила федеральная прокуратура, он принял взяток на сумму 100 тысяч долларов. [Дэмиан Уильямс, прокурор]:«Мэр запросил и принял более 100 000 долларов в виде скидок на поездки класса люкс от некоторых из тех же иностранных лиц, которые организовали многие незаконные пожертвования на его кампанию».

Обвинительное заключение предъявили после длительного расследования. В итоге оно включило пять пунктов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В частности, организацию мошеннической схемы банковских переводов, взяточничество и организацию нелегального финансирования избирательной кампании с привлечением средств из-за рубежа. По данным прокуратуры, Адамс частично финансировал свою предвыборную кампанию за счёт пожертвований из Турции. Деньги передавали через подставных американских граждан.

Прокуроры считают, что Адамс также занимался вымогательством дорогих подарков, в том числе роскошных путешествий, у бизнесменов. Среди них был турецкий предприниматель. Предполагается, что через него за счёт дорогих подарков добиться расположения мэра пытались турецкие власти, чтобы потом влиять на его решения.

Мэр-демократ занял свой пост 1 января 2022 года. Он стал первым градоначальником Нью-Йорка, которому предъявили уголовные обвинения до истечения срока его полномочий.

Полиция уже провела обыски в особняке Адамса на Манхэттене.

Сам мэр, который в прошлом был офицером полиции, все обвинения отрицает, называет их «спектаклем», и уверяет, что сотрудничает со следствием.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Я продолжу выполнять работу для 8,3 миллиона жителей Нью-Йорка, которые меня избрали».

Министерство иностранных дел Турции обвинения никак не прокомментировало.

Короткая ссылка на эту страницу: