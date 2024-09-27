Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили во взяточничестве

Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции. Как заявила федеральная прокуратура, он принял взяток на сумму 100 тысяч..
Дата загрузки: 2024-09-28
«Мэр запросил и принял более 100 000 долларов в виде скидок на поездки класса люкс от некоторых из тех же иностранных лиц, которые организовали многие незаконные пожертвования на его кампанию».
Обвинительное заключение предъявили после длительного расследования. В итоге оно включило пять пунктов.
В частности, организацию мошеннической схемы банковских переводов, взяточничество и организацию нелегального финансирования избирательной кампании с привлечением средств из-за рубежа. По данным прокуратуры, Адамс частично финансировал свою предвыборную кампанию за счёт пожертвований из Турции. Деньги передавали через подставных американских граждан.
Прокуроры считают, что Адамс также занимался вымогательством дорогих подарков, в том числе роскошных путешествий, у бизнесменов. Среди них был турецкий предприниматель. Предполагается, что через него за счёт дорогих подарков добиться расположения мэра пытались турецкие власти, чтобы потом влиять на его решения.
Мэр-демократ занял свой пост 1 января 2022 года. Он стал первым градоначальником Нью-Йорка, которому предъявили уголовные обвинения до истечения срока его полномочий.
Полиция уже провела обыски в особняке Адамса на Манхэттене.
Сам мэр, который в прошлом был офицером полиции, все обвинения отрицает, называет их «спектаклем», и уверяет, что сотрудничает со следствием.[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:
«Я продолжу выполнять работу для 8,3 миллиона жителей Нью-Йорка, которые меня избрали».
Министерство иностранных дел Турции обвинения никак не прокомментировало.
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