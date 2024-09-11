«Похоже на инопланетный пейзаж»: сильная засуха продолжается в Боснии

Не так давно здесь была вода. Теперь огромные участки озера Билека в Боснии полностью высохли. На..

Не так давно здесь была вода. Теперь огромные участки озера Билека в Боснии полностью высохли. На берегу одиноко лежат платформы для дайвинга, а земля продолжает покрываться трещинами. Причиной трансформации ландшафта стало небывало жаркое лето. [Бакир Крайинович, климатолог]:«Уровень воды в реках и озёрах критически низкий. Ситуация такая же плохая под землёй, где запасы питьевой воды довольно низкие. Всё это из-за продолжительной засухи и рекордно высоких температур. Такого мы не видели все 135 лет ведения учёта».

Этим летом на Балканах наблюдались длительные периоды жары с дневными температурами выше 30 градусов и ночными не ниже 20.

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Только в столице Боснии и Герцеговины в течение трёх летних месяцев зафиксировали 66 дней с температурой выше 30 градусов. Это на восемь дней больше предыдущего рекорда.

Ни один боснийский регион не избежал этого бедствия. При этом 40% своей электроэнергии страна получает от ГЭС.

Уровень воды в озёрах Билека и Ябланица, которые построили для хранения воды для семи гидроэлектростанций, опустился значительно ниже среднего летнего показателя.

Летом местные жители обычно приходят сюда купаться. Но в этом году подойти к воде было сложно.

[местный житель]:«Там, где мы сейчас стоим, обычно была вода. Ничего не было видно, всё было под водой. Обычно есть хороший пляж, но в этом году уровень воды резко упал. Пловцам и отдыхающим было трудно приблизиться к озеру. Теперь это похоже на инопланетный пейзаж».

Владельцы прибрежных предприятий говорят, что засуха бьёт по их финансовым показателям. Она также затронула рыбаков.

[Омер Лютвагич, рыбак]:«Раньше рыбы было больше, но низкий уровень и высокая температура воды в озере заставили рыбу уйти на большую глубину, что значительно усложнило её вылов».

Тем временем в Сараево государственная водопроводная компания изо всех сил пытается обеспечить подачу питьевой воды. Уровень грунтовых вод в 30 скважинах, которые качают воду из главного водоносного горизонта столицы, уже несколько месяцев находится на опасно низкой отметке.

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