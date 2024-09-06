IFA в Берлине: Electrolux представила «умную» и энергосберегающую кухню

Это «умная» кухня бренда AEG, представленная на международной выставке технологий IFA в Берлине. Компания Electrolux заявляет,..

Это «умная» кухня бренда AEG, представленная на международной выставке технологий IFA в Берлине.

Компания Electrolux заявляет, что эта кухня – лучшая в её истории. Инновации внедрили буквально во всё: духовки, варочные панели, вытяжки, холодильники и посудомоечные машины.

Новая линейка также оснащена сенсорным дисплеем CookSmart с интуитивно понятным интерфейсом, который проводит пользователей через каждый этап процесса приготовления пищи.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Томас Гарднер, представитель Electrolux Group]:

«Независимо от того, что вы готовите: жарите яичницу, печёте багет или балуете себя двойным эспрессо, опыт, который вы получите, будет очень понятным, поскольку всё это будет сделано через нашу взаимосвязанную экосистему интерфейсов, обычно называемую CookSmart Touch».

AI TasteAssist – это новая передовая функция, которую разработали, чтобы помочь потребителям максимально эффективно использовать свою духовку при использовании новых рецептов.

[Кристофер Дункан, представитель Electrolux Group]:«С помощью AI TasteAssist мы не переводим рецепты в настройки духовки, но оптимизируем настройки, чтобы получить более вкусные и полезные результаты».

Компания также заявляет, что она пошла ещё дальше в экономии ресурсов без ущерба для производительности.

[Кристофер Дункан, представитель Electrolux Group]:«Мы не только обновили все наши серии EcoLine до лучшей в своём классе энергоэффективности, но и добавили экологические советы, которые помогают потребителям экономить энергию и деньги. На самом деле, когда потребители следуют советам, они могут сэкономить до 50% энергии на наших вытяжках и в среднем 30% на всех приборах».

Также на выставке IFA представлены новейшие стиральные и моющие устройства марки Electrolux.

В целом на IFA в этом году представят более 1800 экспонентов. Ожидается, что выставку посетит около 182 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: