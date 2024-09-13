ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки

Европейский Центробанк второй раз за год снизил все три ключевые процентные ставки на фоне растущих опасений..
Дата загрузки: 2024-09-13
Этот шаг заставил рынки немного снизить свои ставки, а также повысил доходность государственных облигаций еврозоны.[Кристин Лагард, председатель ЕЦБ]:
«Сегодня Совет управляющих принял решение снизить ставку по депозитам, с помощью которой мы проводим денежно-кредитную политику, на 25 базисных пунктов. Исходя из нашей обновлённой оценки прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и денежно-кредитной политики, сейчас уместно сделать ещё один шаг к тому, чтобы ослабить ограничения».
Очередное смягчение денежно-кредитной политики последовало за июньским решением ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Европейский Центробанк смягчает свою политику, поскольку инфляция снижается, а экономический рост замедляется. Инвесторы делают ставки на устойчивое смягчение политики. При этом сам Европейский Центробанк не дал почти никаких подсказок относительно своего следующего шага.[Кристин Лагард, председатель ЕЦБ]:
«Мы заранее не берём на себя обязательств определять для ставки какой-то конкретный путь. Я хочу процитировать испанское выражение que sera, sera, то есть «посмотрим», потому что мы постоянно говорили и повторяем снова, что мы останемся зависимыми от данных, и это особенно оправдано ввиду неопределённости, которая царит повсюду».
Среди аналитиков преобладает мнение, что ЕЦБ будет снижать ставку на 25 базисных пунктов каждый квартал в зависимости от публикации новых экономических прогнозов.
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