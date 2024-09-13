ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки

Европейский Центробанк второй раз за год снизил все три ключевые процентные ставки на фоне растущих опасений..

Европейский Центробанк второй раз за год снизил все три ключевые процентные ставки на фоне растущих опасений по поводу слабости зоны евро. Такое решение приняли в ходе сентябрьского заседания совета управляющих.

Этот шаг заставил рынки немного снизить свои ставки, а также повысил доходность государственных облигаций еврозоны.

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[Кристин Лагард, председатель ЕЦБ]:«Сегодня Совет управляющих принял решение снизить ставку по депозитам, с помощью которой мы проводим денежно-кредитную политику, на 25 базисных пунктов. Исходя из нашей обновлённой оценки прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и денежно-кредитной политики, сейчас уместно сделать ещё один шаг к тому, чтобы ослабить ограничения».

Очередное смягчение денежно-кредитной политики последовало за июньским решением ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Европейский Центробанк смягчает свою политику, поскольку инфляция снижается, а экономический рост замедляется. Инвесторы делают ставки на устойчивое смягчение политики. При этом сам Европейский Центробанк не дал почти никаких подсказок относительно своего следующего шага.

[Кристин Лагард, председатель ЕЦБ]:«Мы заранее не берём на себя обязательств определять для ставки какой-то конкретный путь. Я хочу процитировать испанское выражение que sera, sera, то есть «посмотрим», потому что мы постоянно говорили и повторяем снова, что мы останемся зависимыми от данных, и это особенно оправдано ввиду неопределённости, которая царит повсюду».

Среди аналитиков преобладает мнение, что ЕЦБ будет снижать ставку на 25 базисных пунктов каждый квартал в зависимости от публикации новых экономических прогнозов.

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