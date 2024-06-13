В Калининградской области реставрируют средневековую немецкую церковь

Средневековая церковь в Домново в Калининградской области пережила Вторую мировую войну, получив лишь небольшие повреждения. Но..

Средневековая церковь в Домново в Калининградской области пережила Вторую мировую войну, получив лишь небольшие повреждения. Но время не пощадило здание, и оно начало разрушаться. Теперь у него появилась надежда.

Десять лет назад церковь признали памятником культурного наследия региона. А недавно здесь началась реставрация.

Специалисты очистили здание и прилегающую территорию от мусора. Сейчас исследуют внутренний штукатурный слой. Под ним, кстати, обнаружили старинные фрески.

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Церковь изначально была католической. Её построили в 1321 году. Тогда же расписали стены. Но во времена Реформации, начавшейся в XVI веке, церковь стала лютеранской, и фрески закрасили. На их восстановление могут уйти долгие годы.

[Олег Турок, реставратор]:

«Мы знаем случаи на примере российских монастырей во Владимире, Великом Новгороде, где процесс реставрации настенной росписи занимал от 20 до 30 и даже 40 лет. То есть это очень долгий процесс. Мы сейчас находимся только на этапе исследовательской работы – самом первом».

Калининградская область была образована после войны на части территории бывшей Восточной Пруссии. В советские времена кирху в Домново приспособили под склад.

[Олег Турок, реставратор]:

«Что спасло их вообще от разрушения, то, что в советский период, когда здесь было зернохранилище, был произведён фрагментарный ремонт и была сохранена кровля. В результате этого они не осыпались полностью, но утраты всё равно есть».

Помимо фресок, в церкви сохранились каменные барельефы. Раньше здесь также находилась деревянная скульптура, изображающая сцену оплакивания Иисуса. Её вывезли отсюда ещё до войны. Но в церкви осталась деревянная лестница, сохранившая свою первоначальную красоту.

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