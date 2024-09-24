Почему египтяне переходят на китайское золото

Египтяне переходят на китайское золото в условиях экономического спада и беспрецедентной инфляции. В стране всегда любили..

Египтяне переходят на китайское золото в условиях экономического спада и беспрецедентной инфляции. В стране всегда любили ювелирные украшения. Золотые изделия принято дарить на свадьбу. Но теперь людям приходится искать более дешёвую альтернативу. [Михаил Ишак, владелец магазина ювелирных изделий]:«Китайское золото появилось в Египте в 2005 году. Мы с отцом были среди первых импортёров. Как вы знаете, Китай производит продукцию по предоставленным вами образцам. Вы отправляете образец, и они начинают формовать его, чтобы сделать точную копию того же качества».

На местном рынке в Каире в магазине с изделиями из китайского золота всегда много покупателей.

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[Рахма Руби, покупательница]:«Я покупаю китайское золото, потому что оно дешевле обычного. Цены на золото сейчас очень высокие, а китайское золото достаточно качественное и стоит недорого. В то же время есть очень красивые модели, которые выглядят точь-в-точь как золото».

Изделия импортируют в основном из Китая, поэтому этот материал и получил такое название.

[Михаил Ишак, владелец магазина ювелирных изделий]:«Что касается компонентов, то их два. Китайское золото делают из меди, которую покрывают нержавеющей сталью. Из нержавейки отдельно также делают украшения, похожие на золото. Но большинство украшений, которые выглядят как золото и которые легко формуются, сделаны из меди. Это и называется китайским золотом». [Хусейн Сабер, продавец]:«Мы предлагаем китайское золото очень высокого качества. Сейчас египтяне мало зарабатывают, мы пытаемся предложить альтернативу золоту».

Египет оказался перед лицом самого серьёзного экономического кризиса за последние 50-60 лет.

Так, весной ЕС выделил стране «пакет помощи» на сумму 8,1 миллиарда долларов. Его целью было помочь укрепить экономику Египта, крах которой дестабилизировал бы регион и ускорил массовые потоки мигрантов в Европу.

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