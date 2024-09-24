Собственный антирекорд по длительности жары побил Финикс в американском штате Аризона. Этим летом там 113 дней..

В Финиксе в США жара побила антирекорд по длительности

Собственный антирекорд по длительности жары побил Финикс в американском штате Аризона. Этим летом там 113 дней подряд температура достигала 38 градусов и выше. В городе с населением в 1,6 миллиона человек от жары умерли сотни людей, в основном, бездомных.

Предыдущий рекорд в Финиксе зафиксировали в 1993 году. Тогда такая жара стояла 76 дней подряд.

[Мэтт Салерно, метеоролог]:

«В Финиксе было самое жаркое метеорологическое лето за всю историю наблюдений. И почти на два градуса был побит предыдущий температурный рекорд, установленный в прошлом году».

В прошлом году в Финиксе 31 день подряд температура воздуха превышала 43 градуса по Цельсию.

[Мэтт Салерно, метеоролог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Июль по этому показателю стоял на втором месте, и август – на третьем. Мы очень редко видим, чтобы два лета подряд были такими жаркими».

Климатологи говорят, что в начале прошлого века в Финиксе такая высокая температура в среднем держалась пять дней в году.

[Эринанн Саффелл, глава климатической службы Аризоны]:

«Если посмотреть на последние пять лет, то мы увидим, что в среднем 40 дней в году температура составляла 43 градуса и выше».

По словам климатологов, длительная и сильная жара вызывает засуху и лесные пожары. В этом году по сравнению с прошлым в Аризоне площадь пожаров увеличилась на 60%.

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