В Финиксе в США жара побила антирекорд по длительности

Собственный антирекорд по длительности жары побил Финикс в американском штате Аризона. Этим летом там 113 дней..
Дата загрузки: 2024-09-24
Предыдущий рекорд в Финиксе зафиксировали в 1993 году. Тогда такая жара стояла 76 дней подряд.
[Мэтт Салерно, метеоролог]:
«В Финиксе было самое жаркое метеорологическое лето за всю историю наблюдений. И почти на два градуса был побит предыдущий температурный рекорд, установленный в прошлом году».
В прошлом году в Финиксе 31 день подряд температура воздуха превышала 43 градуса по Цельсию.
[Мэтт Салерно, метеоролог]:
«У нас был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Июль по этому показателю стоял на втором месте, и август – на третьем. Мы очень редко видим, чтобы два лета подряд были такими жаркими».
Климатологи говорят, что в начале прошлого века в Финиксе такая высокая температура в среднем держалась пять дней в году.
[Эринанн Саффелл, глава климатической службы Аризоны]:
«Если посмотреть на последние пять лет, то мы увидим, что в среднем 40 дней в году температура составляла 43 градуса и выше».
По словам климатологов, длительная и сильная жара вызывает засуху и лесные пожары. В этом году по сравнению с прошлым в Аризоне площадь пожаров увеличилась на 60%.
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