Учёные: дельфины улыбаются во время игр с сородичами

Давно известно, что дельфины любят поиграть. Они гоняются друг за другом, совершают акробатические трюки в воде..

Давно известно, что дельфины любят поиграть. Они гоняются друг за другом, совершают акробатические трюки в воде и подпрыгивают над её поверхностью. А теперь итальянские учёные выяснили, что дельфины могут ещё и улыбаться.

Конечно, у этих морских существ нет такой живой мимики, как, например, у собак или обезьян. Дельфины просто приоткрывают рот, или, как его ещё называют, клюв. Учёные считают, что так животное сообщает о желании поиграть, а также о том, что у него нет плохих намерений.

Исследователи изучили поведение 22 афалин, живущих в неволе. Для этого проанализировали 80 часов видеозаписи, включающей в себя более 800 дельфиньих игр.

[Элизабетта Палаги, сотрудница Пизанского университета]:

«В ходе исследования мы обнаружили, что дельфины открывают рот во время игры. Это можно рассматривать как сигнал. Они подают его, когда находятся в поле зрения другого дельфина». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Учёные проанализировали 1200 так называемых улыбок дельфинов. В 90% случаев морские млекопитающие улыбались во время игры. Причём чаще делали это, когда на них смотрели сородичи. В трети случаев те отвечали такой же улыбкой. Способность подражать мимике друг друга ранее обнаружили у малайских медведей и сурикатов.

Исследователи обратили внимание на подобное поведение у других животных.

[Элизабетта Палаги, сотрудница Пизанского университета]:

«Мы исследуем такое же поведение в дикой природе у пятнистых гиен, поскольку они очень игривые и в их кланах строгая иерархия, похожая на ту, что есть у обезьян. Особенно чётко она прослеживается у шимпанзе и бонобо».

Исследователи также отметили, что дельфины редко улыбаются, играя с человеком, и совсем не улыбаются, играя в одиночку.

Учёные надеются, что их исследования помогут лучше понять, как животные общаются и формируют социальные связи.

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