Гватемала объявляет 30-дневный режим ЧП после тюремных бунтов

Президент Гватемалы ввёл 30-дневный режим чрезвычайного положения по всей стране после тюремных бунтов и нападений на полицейских. Беспорядки в трёх мужских тюрьмах вспыхнули 17 января. Заключённые взяли в заложники более 40 охранников.

Власти обвинили в организации бунта международную банду «Баррио 18». Её члены требовали бОльших привилегий для своего заключённого лидера Альдо Дуппи, известного как Эль Лобо. Полиция и военные сумели восстановить контроль над тюрьмами, обезвредить Дуппи и освободить заложников.

Вскоре после этого в столице Гватемалы и её окрестностях произошли нападения на полицейских. Минимум семь правоохранителей погибли, ещё десять получили ранения. Одного злоумышленника застрелили. Также есть задержанные. Полиция конфисковала у подозреваемых две винтовки, два автомобиля и мотоцикл.

[Марко Антонио Вильеда, глава МВД]:

«Мы арестовали семерых членов банды. Некоторых задержали перед нападением, а некоторых сразу после него. Также полицейские в порядке самообороны убили одного нападавшего».

Президент Гватемалы сказал, что бандиты совершили нападения в отместку за успешные операции по восстановлению контроля над тюрьмами.

[Бернардо Аревало, президент Гватемалы]:

«Цель этих убийств – терроризировать силы безопасности и население, чтобы мы отступили в борьбе против банд и их режима террора, но они потерпят неудачу. Мы не позволим насилию и запугиванию диктовать условия нашей стране».

Режим чрезвычайного положения позволяет временно ограничивать гражданские свободы и расширять полномочия сил безопасности в ответ на угрозы общественному порядку. При этом президент страны подчеркнул, что меры введены исключительно для борьбы с организованной преступностью, а повседневная жизнь и передвижение граждан ограничены не будут.

