Кран упал на поезд в Таиланде: десятки жертв

В Таиланде на идущий поезд упал строительный кран. Погибло, по меньшей мере, 22 человека. Более 80 получили телесные повреждения. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в районе Сикхио в провинции Накхонратчасима, в 230 километрах к северо-востоку от Бангкока. Пассажирский поезд следовал из столицы на северо-восток в провинцию Убонратчатани. В нём ехало около 200 человек. Кран упал на один из вагонов, и состав сошёл с рельсов. Также произошло возгорание, которое позже потушили.

Как сообщили в полиции, кран работал в рамках масштабного проекта строительства высокоскоростной железной дороги стоимостью 5,4 миллиарда долларов.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели разрезают металл, чтобы добраться до заблокированных людей. Полицейские говорят, что среди обломков ещё есть тела погибших, которые предстоит извлечь.

Причина падения крана пока неизвестна. Министр транспорта Таиланда распорядился провести расследование.

Это уже не первая промышленно-строительная авария в стране за последние годы. На фоне этого критики поднимают вопросы о соблюдении норм безопасности.

