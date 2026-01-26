Боливийцы скупают миниатюрные дома и машины в надежде на процветание

Боливийцы стекаются на рынок в Ла-Пасе в надежде найти то, что подарит им процветание. Они покупают..

Боливийцы стекаются на рынок в Ла-Пасе в надежде найти то, что подарит им процветание. Они покупают миниатюрные дома, автомобили, а также бумагу, с нарисованными на ней долларами и евро. Всё это, по мнению индейцев аймара, поможет воплотить мечты в реальность.

[Клаудия Пома, рыночная продавщица]:

«В этом доме есть собственное агентство, магазин и гараж с большой машиной, так что ваши желания могут исполниться, все ваши мечты могут сбыться».

Миниатюрные предметы продают на рынке раз в году во время фестиваля «Аласитас».

В этом году особенно популярны грин-карты. В одной палатке даже висит плакат с фотографией Дональда Трампа и надписью, которая гласит, что выдать документ разрешил сам президент США.

Аймара верят, что исполняет их желания Экеко. Это божество изобилия, плодородия и веселья. Миниатюрные предметы надо прикрепить к пончо Экеко или положить рядом. После этого остаётся только ждать, когда исполнятся заветные мечты.

