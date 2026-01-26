fb pixel
Телеканал NTD

Боливийцы скупают миниатюрные дома и машины в надежде на процветание

Боливийцы скупают миниатюрные дома и машины в надежде на процветание

Боливийцы стекаются на рынок в Ла-Пасе в надежде найти то, что подарит им процветание. Они покупают..

Дата загрузки: 2026-01-26

Боливийцы скупают миниатюрные дома и машины в надежде на процветание

Боливийцы стекаются на рынок в Ла-Пасе в надежде найти то, что подарит им процветание. Они покупают миниатюрные дома, автомобили, а также бумагу, с нарисованными на ней долларами и евро. Всё это, по мнению индейцев аймара, поможет воплотить мечты в реальность.

[Клаудия Пома, рыночная продавщица]:
«В этом доме есть собственное агентство, магазин и гараж с большой машиной, так что ваши желания могут исполниться, все ваши мечты могут сбыться».

Миниатюрные предметы продают на рынке раз в году во время фестиваля «Аласитас».

В этом году особенно популярны грин-карты. В одной палатке даже висит плакат с фотографией Дональда Трампа и надписью, которая гласит, что выдать документ разрешил сам президент США.

Аймара верят, что исполняет их желания Экеко. Это божество изобилия, плодородия и веселья. Миниатюрные предметы надо прикрепить к пончо Экеко или положить рядом. После этого остаётся только ждать, когда исполнятся заветные мечты.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...