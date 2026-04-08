Редчайших антилоп возвращают в дикую природу Кении

Группу горных бонго готовят к переселению из европейских зоопарков в Кению для восстановления дикой популяции. Этот вид находится на грани исчезновения. В природе, по оценкам специалистов, осталось менее 50 особей. Эти антилопы обитают только в горных лесах центральной Кении.

Вид оказался под угрозой из-за вырубки лесов, браконьерства и прочей деятельности человека. Животные ведут скрытный ночной образ жизни, что затрудняет их учёт.

[Ник Дэвис, менеджер по млекопитающим Chester Zoo]:

«Горные бонго обитают только в Кении. Они находятся под критической угрозой исчезновения. Это одно из самых редких крупных млекопитающих Африки. Трудно сказать точно, но в дикой природе их осталось меньше сотни».

В рамках программы четыре самца, выращенные в Европе, отправятся в кенийский природный заповедник. Там они присоединятся к уже существующей популяции и будут участвовать в размножении.

Отбор животных ведётся с учётом генетических данных, чтобы увеличить разнообразие и избежать близкородственного скрещивания.

«Мы отобрали тех, чьи гены лучше всего подходят для популяции в заповеднике у горы Кения. Их потомство поможет увеличить численность и может стать частью программы возвращения в дикую природу».

Власти планируют увеличить численность бонго в заповеднике до 750.

Параллельно учёные используют камеры с искусственным интеллектом, чтобы распознавать бонго и отслеживать отдельных животных по уникальному рисунку полос.

Собранные данные используют для изучения перемещений и поведения животных. Это необходимо для успешного возвращения бонго в дикую природу и восстановления устойчивой популяции.

