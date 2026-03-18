Китайца судят за контрабанду муравьёв в Кении

В Кении двух мужчин судят за незаконную торговлю живыми дикими муравьями. Один обвиняемый – китаец, второй – кениец.

27-летнего гражданина Китая Чжан Кэцюня задержали около недели назад в аэропорту Найроби. Он пытался вывезти из страны более 2000 муравьёв.

[Дэвид Лусвети, адвокат китайского обвиняемого]:

«Он мне сказал, что был просто перевозчиком, своего рода посредником. Он не является владельцем этих муравьев, а кенийцы утверждают, что именно он собирал и продавал их продавцу».

Позже прокуратура предъявила обвинение гражданину Кении Чарльзу Мванги. Его обвиняют в поставке живых муравьев иностранным торговцам. Власти также связали Мванги с партией муравьёв, изъятой в Бангкоке 10 марта. Она поступила из кенийского портового города Момбаса.

[Дэвид Лусвети, адвокат китайского обвиняемого]:

«Двум гражданам Китая и Кении предъявлено обвинение в торговле живыми дикими животными, не находящимися под угрозой исчезновения, не находящимися под охраной. Нарушение статьи 95c. По сути, у них не было разрешения. Вот обвинение, которое им предъявлено».

Оба обвиняемых свою вину отрицают.

Любители муравьев платят большие суммы денег за колонии этих насекомых. Их содержат в больших прозрачных ёмкостях, называемых формикарии. Они буквально открывают окно в сложную социальную структуру и поведение муравьёв.

В прошлом году в Кении четверых мужчин оштрафовали на 7700 долларов каждого за попытку незаконной торговли тысячами муравьев, имеющих важное значение для экосистемы Кении.

