Яркий карнавал Фанти в Лагосе посвятили афробразильскому культурному наследию

В праздничную атмосферу погрузились улицы Лагоса в Нигерии. Здесь проходит Лагосский карнавал, или Фанти. Это самое известное культурное мероприятие в Западной Африке.

Традиция зародилась в XIX веке, когда в Нигерию стали возвращаться те, кого раньше увезли в качестве рабов в Бразилию. Обратно на родину они привезли новые обычаи.

В фольклорном празднике соединились нигерийские, бразильские и кубинские традиции.

[Колаволе Фатай, зритель]:

«Это афробразильская культура. И все знают, что бразильцы – хозяева карнавала Фанти. Поэтому я хочу в следующий раз увидеть здесь бразильскую команду, поскольку мы заимствуем у бразильцев идеи и знаем, что не сможем сделать лучше, чем они».

Праздник со временем был забыт. Местные власти возродили его в 2010 году. Карнавал обычно проходит на острове Лагос. Участвуют в нём десятки творческих коллективов.

