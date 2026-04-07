Обезьяны, мангусты и сурикаты получили пасхальное угощение в Загребском зоопарке

Питомцы Загребского зоопарка в Хорватии получили праздничные угощения. В честь Пасхи их кормят варёными яйцами и другой привычной им едой, запрятанной в большое пасхальное яйцо.

Такую упаковку делают из бумаги, муки и воды. Так что для животных она безвредна.

Пасхальные яйца раздали сурикатам, мангустам, шимпанзе, енотам и капуцинам.

[Мария Старчевич, сотрудница зоопарка]:

«Все эти животные любят, когда мы предлагаем им что-то новое. Им нравится исследовать, чему мы рады, поскольку хотим, чтобы они были заняты как можно дольше, чтобы время кормления продлевалось. Такое естественное поведение полезно для психического и физического здоровья животных».

Загребскому зоопарку уже 100 лет. Он занимает площадь в семь гектаров. Здесь живут более 2200 животных 275 видов.

