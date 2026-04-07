Как ирландские водоросли завоёвывают сердца гурманов

Вдоль сурового атлантического побережья Ирландии водоросли собирают тысячелетиями. Когда-то их использовали в основном в качестве удобрения. Теперь их также добавляют в косметику и даже едят.

Эксперт по водорослям Пранни Ратиган давно изучает эти морские растения. Она говорит, что спрос на них растёт, поскольку люди всё больше осознают важность здорового питания.

[Пранни Ратиган, эксперт по водорослям]:

«Люди стали больше заботиться о здоровье. Они добавляют в рацион морские водоросли, чтобы получить дополнительную поддержку для иммунной системы. Морские водоросли пользуются отличной репутацией, их называют самой питательной растительной культурой на планете».

Эксперты подчёркивают, что при сборе водорослей важно их срезать, а не вырывать с корнями. Тогда растение даст новые побеги.

В современной ирландской кухне водоросли становятся всё более востребованным ингредиентом.

[Пранни Ратиган, эксперт по водорослям]:

«Шеф-повара любят эти водоросли, поскольку их легко использовать, и они придают блюду остроту и замечательный вкус, а текстура становится восхитительной. Особенно хороши водоросли в салате или в соусе к рыбе».

В ресторанах используют разные виды, такие как ирландский мох и пальмария пальчатая.

[Джей Пи Макмахон, шеф-повар]:

«Для меня это очень важный ингредиент. Это не только экологично. Это местный продукт, и это мощный усилитель вкуса. Поэтому водоросли добавляют в блюдо не просто для украшения или эстетической ценности, они делают вкус блюда ярче».

По мере роста мирового спроса ирландская индустрия морских водорослей расширяется. Ирландцы надеются, что однажды эти растения станут такими же знаменитыми, как аранское вязание, зародившееся на их родине.

