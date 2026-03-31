Частичка Японии в Риме: в Центральном парке зацвела сакура

Дата загрузки: 2026-03-31
Время ханами – любования цветами – наступило в Центральном парке дель Лаго в Риме. Здесь зацвели сакуры. Япония подарила их Италии в 1959 году в знак дружбы между двумя странами.
Теперь каждую весну сюда спешат и жители Рима, и туристы.
[Тина, туристка из США]:
«Мне нравится, как цветёт вишня в Риме. Я пришла погулять и немного насладиться весенней атмосферой. И это напомнило мне Центральный парк в Нью-Йорке».
[Габриэлла, жительница Рима]:
«Мне нравится гулять на свежем воздухе, особенно на солнце и в хорошую погоду. И, конечно же, я отдыхаю от работы. А ещё я очень люблю цветы, я их поклонница, поэтому с нетерпением ждала этого времени».
[Антонелла, жительница Рима]:
«Мы приезжаем сюда каждый год. Я ни за что не пропущу это. Вид цветущих деревьев трогает меня до глубины души».
В парке есть искусственный пруд, так что цветущей сакурой можно полюбоваться и с воды.
