Частичка Японии в Риме: в Центральном парке зацвела сакура

Дата загрузки: 2026-03-31

Время ханами – любования цветами – наступило в Центральном парке дель Лаго в Риме. Здесь зацвели сакуры. Япония подарила их Италии в 1959 году в знак дружбы между двумя странами.

Теперь каждую весну сюда спешат и жители Рима, и туристы.

[Тина, туристка из США]:
«Мне нравится, как цветёт вишня в Риме. Я пришла погулять и немного насладиться весенней атмосферой. И это напомнило мне Центральный парк в Нью-Йорке».

[Габриэлла, жительница Рима]:
«Мне нравится гулять на свежем воздухе, особенно на солнце и в хорошую погоду. И, конечно же, я отдыхаю от работы. А ещё я очень люблю цветы, я их поклонница, поэтому с нетерпением ждала этого времени».

[Антонелла, жительница Рима]:

«Мы приезжаем сюда каждый год. Я ни за что не пропущу это. Вид цветущих деревьев трогает меня до глубины души».

В парке есть искусственный пруд, так что цветущей сакурой можно полюбоваться и с воды.

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
