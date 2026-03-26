Редкая обезьяна родилась после уникальной операции в зоопарке Честера

В зоопарке Честера родился детёныш одной из самых редких обезьян в мире – роллоуэйской мартышки. Вид находится на грани исчезновения: в дикой природе осталось менее двух тысяч особей.

Рождение стало важным событием для программы сохранения. Мать детёныша, самка по кличке Масая, ранее перенесла сложную операцию на лапе, без которой могла погибнуть.

Проблемы начались ещё до её прибытия в зоопарк. На лапе развилось воспаление. Несмотря на обследования, точную причину установить не удалось.

[Шарлотта Бентли, ветеринарный врач зоопарка Честера]:

«Лапа у Масаи воспалилась ещё до того, как она оказалась здесь. Это была проблема, которая долгое время развивалась, но с каждым годом становилась всё серьёзнее. Мы не знаем точной причины, несмотря на все тесты. Предполагаем, что в лапе мог застрять инородный предмет, например шип».

К 2025 году состояние мартышки ухудшилось, и врачи решились на операцию. Хирурги удалили абсцесс и поражённые ткани. Это была первая подобная процедура для этого вида. В результате удалось сохранить почти всю лапу — удалили только один палец.

Сохранение подвижности было ключевым условием, поскольку роллоуэйские мартышки – древесные приматы.

[Шарлотта Бентли, ветеринарный врач зоопарка Честера]:

«Мы понимали, что любое вмешательство, которое повлияет на её движение, может сказаться на способности вырастить потомство. Это было главным фактором при планировании операции».

После восстановления Масая смогла родить. Смотрители отмечают, что она успешно ухаживает за самкой-детёнышем, которую назвали Лагерта. Уже в возрасте нескольких недель она активно исследует вольер и постепенно становится самостоятельной.

Зоопарк Честера – один из двух в Великобритании, где содержат этот вид. В целом в европейских зоопарках остаётся лишь несколько самок роллоуэйской мартышки, способных к размножению.

