Марк Рютте: 22 страны будут обеспечивать безопасность Ормузского пролива

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 22 страны, включая членов НАТО, а также таких союзников, как Южная Корея и Япония, координируют усилия по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

В совместном заявлении в пятницу готовность выразили в том числе Южная Корея, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция и Бахрейн.

Ранее о готовности обеспечить открытие ключевого водного пути объявили Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Япония.

[Марк Рютте, глава НАТО]:

«Все согласны, что торговля не может останавливаться. Её необходимо продолжить как можно скорее. Это крайне важно для мировой экономики. Недопустимо, чтобы ключевой морской путь был закрыт или его использование было затруднено из-за всех существующих угроз. В ходе моих контактов с союзниками я вижу, что они активно обсуждают между собой и с США наилучший путь решения этой огромной проблемы безопасности».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в своём посте на Truth Social раскритиковал членов НАТО за бездействие в обеспечении безопасности пролива и предположил, что военный альянс не существовал бы без Соединённых Штатов.

Он написал: «Они не хотели участвовать в борьбе против ядерного Ирана. Теперь эта борьба выиграна в военном отношении, и для них практически нет опасности. Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. По оценкам, через него проходит около 20 процентов мирового экспорта нефти.

В связи с практически полной остановкой коммерческого судоходства цена на баррель сырой нефти резко выросла. Так, нефть марки Brent подорожала до 112 долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: