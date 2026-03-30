Самый известный археолог Египта отправляется на поиски могилы Нефертити

Самый известный египетский археолог, которого прозвали «Индиана Джонс», отправляется на поиски могилы царицы Нефертити. Захи Хавасс, которому сейчас 78 лет, – бывший министр древностей Египта. Он уверен, что близок к тому, чтобы наконец раскрыть тайны великой жены фараона Аменхотепа IV.

[Захи Хавасс, египетский «Индиана Джонс»]:

«Никто на самом деле не искал гробницу Нефертити. И я действительно верю, что гробница находится в Долине царей, поскольку, как я считаю, через два года после смерти Аменхотепа Нефертити стала фараоном».

Хавасс известен тем, что открыл затерянный Золотой город возле Луксора и гробницы строителей пирамид возле Гизы. За десятилетия работы он сделал много других важных открытий, не расставаясь со своей фирменной шляпой.

[Захи Хавасс, египетский «Индиана Джонс»]:

«Джордж Лукас однажды приехал в Каир, чтобы спросить меня: «Почему твоя шляпа более известна, чем шляпа Харрисона Форда?» Я сказал ему, что моя шляпа – настоящая шляпа археолога, а шляпа Харрисона Форда – подделка».

А пока Хавасс сделал перерыв: приехал на выставку «Сокровища фараонов», которая проходит в Риме. Здесь собрано вместе более 130 артефактов, включая ожерелье царицы Яххотеп с гигантскими золотыми мухами. В Древнем Египте это был символ стойкости и мужества.

Открытие Хавассом Золотого города дало миру лучшее понимание египетского общества. В нём нашли формы для изготовления амулетов и статуи рабочих, таких как писцы и пекари.

В одном из залов можно увидеть гигантский саркофаг Туи – прабабушки Тутанхамона.

Выставка «Сокровища фараонов» продлится до 14 июня.

