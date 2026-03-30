Самый известный археолог Египта отправляется на поиски могилы Нефертити

Самый известный археолог Египта отправляется на поиски могилы Нефертити

Самый известный египетский археолог, которого прозвали «Индиана Джонс», отправляется на поиски могилы царицы Нефертити. Захи Хавасс,..

Дата загрузки: 2026-03-31

Самый известный археолог Египта отправляется на поиски могилы Нефертити

Самый известный египетский археолог, которого прозвали «Индиана Джонс», отправляется на поиски могилы царицы Нефертити. Захи Хавасс, которому сейчас 78 лет, – бывший министр древностей Египта. Он уверен, что близок к тому, чтобы наконец раскрыть тайны великой жены фараона Аменхотепа IV.

[Захи Хавасс, египетский «Индиана Джонс»]:
«Никто на самом деле не искал гробницу Нефертити. И я действительно верю, что гробница находится в Долине царей, поскольку, как я считаю, через два года после смерти Аменхотепа Нефертити стала фараоном».

Хавасс известен тем, что открыл затерянный Золотой город возле Луксора и гробницы строителей пирамид возле Гизы. За десятилетия работы он сделал много других важных открытий, не расставаясь со своей фирменной шляпой.

[Захи Хавасс, египетский «Индиана Джонс»]:
«Джордж Лукас однажды приехал в Каир, чтобы спросить меня: «Почему твоя шляпа более известна, чем шляпа Харрисона Форда?» Я сказал ему, что моя шляпа – настоящая шляпа археолога, а шляпа Харрисона Форда – подделка».

А пока Хавасс сделал перерыв: приехал на выставку «Сокровища фараонов», которая проходит в Риме. Здесь собрано вместе более 130 артефактов, включая ожерелье царицы Яххотеп с гигантскими золотыми мухами. В Древнем Египте это был символ стойкости и мужества.

Открытие Хавассом Золотого города дало миру лучшее понимание египетского общества. В нём нашли формы для изготовления амулетов и статуи рабочих, таких как писцы и пекари.

В одном из залов можно увидеть гигантский саркофаг Туи – прабабушки Тутанхамона.

Выставка «Сокровища фараонов» продлится до 14 июня.

