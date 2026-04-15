В Панаме спасают эндемичных золотых лягушек от вымирания

В Панаме работают над спасением эндемичных амфибий вида ателоп Цетека. Эти безхвостые земноводные принадлежат семейству жаб, но на родине их называют «панамскими золотыми лягушками». Они на находятся на грани исчезновения.

Учёные поместили 100 амфибий в мезокосмы. Это террариумы, в которых воссозданы реальные экосистемы в контролируемых условиях. В ходе эксперимента примерно 70 лягушек умерли от хитридиомикоза. Это смертоносное инфекционное заболевание вызывают хитридиевые грибки. Оно стало одной из причин сокращения популяции ателопов Цетека в Панаме.

[Роберто Ибаньес, учёный]:

«С помощью этих экспериментов по выпуску лягушек мы пытаемся больше узнать, чтобы на основе полученных уроков проводить массовые выпуски и восстанавливать популяции, исчезнувшие у нас в природе».

Проект по спасению ателопов Цетека совместно запустили Смитсоновский институт тропических исследований, Национальный зоопарк Панамы, а также два американских зоопарка.

При этом центр разведения и сохранения в Панаме сталкивается с трудностями.

[Хорхе Геррель, руководитель проекта]:

«Нам приходится выращивать всю еду (для амфибий) в центре, поскольку в Панаме негде купить, например, 10 килограммов живых сверчков, плодовых мушек, дождевых червей или тараканов. Нам приходится производить всё в центре».

Ателопы Цетека обитают во влажных тропических лесах в горной местности. Ведут наземный и древесный образ жизни. Питаются насекомыми и членистоногими. Живут до 12 лет. Особенность этих земноводных в том, что в их коже содержится очень опасный яд тетродотоксин.

В прошлом году учёные провели подобный эксперимент с другими редкими земноводными. Все они показали хорошие результаты выживаемости. Особенно высокий показатель был у древесных лягушек вида филломедуза-лемур.

