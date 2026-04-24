Как в США создают картофель специально для производства чипсов

Новые сорта картофеля специально для производства чипсов. Их десятилетиями выводят в штате Мичиган. Учёные работают над тем, чтобы клубни были устойчивы к болезням, подходили для разных климатических условий и могли храниться месяцами без потери качества.

Около 70 процентов урожая картофеля в Мичигане идёт на производство чипсов. Штат считается одним из крупнейших центров такого производства в США.

[Фил Гусмано, представитель Better Made Snack Foods]:

«Мичиган производит больше картофеля для чипсов, чем любой другой штат в стране. И один из каждых четырёх пакетов чипсов, продающихся в США, – это картофель, выращенный в штате Мичиган».

Исследованиями занимается Мичиганский университет. Специалисты тестируют новые сорта в лабораториях и теплицах, а затем проверяют, как они подходят для промышленного производства чипсов.

Сегодня в США выращивают около 50 специальных сортов картофеля для этой отрасли.

[Дэвид Даучес, исследователь Мичиганского университета]:

«Благодаря этому мы смогли разработать сорта, которые теперь действительно хранятся дольше, имеют более высокое содержание крахмала и обладают устойчивостью к болезням, которая нужна фермерам».

Производители говорят, что новые сорта заметно увеличили сроки хранения урожая и позволили дольше использовать местный картофель для переработки.

[Фил Гусмано, представитель Better Made Snack Foods]:

«Раньше картофель, который выращивали в Мичигане, можно было хранить максимум до февраля. Теперь же мы вывели новые сорта, которые хранятся вплоть до июня и июля».

Разработка нового сорта картофеля может занимать до 15 лет. Сейчас исследователи работают над новым сортом, который сможет сохранять нужный баланс сахара даже во время хранения при более низких температурах.

